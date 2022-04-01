«المتحدة» تكشف خريطة شهر رمضان.. ومفاجآت بالقنوات

كشف المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات - المتحدة للخدمات الإعلامية، عن خطة وخريطة الشركة خلال الشهر الرمضاني.

خريطة برامج ومسلسلات رمضان 2022

وقال «صالح» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة أون، إن الشركة تقدم خلال الموسم الرمضاني وجبة درامية دسمة عبارة عن 14 عملا رئيسيًا بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم والمنتجين.

وأضاف: «حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، وضع استراتيجية للإنتاج الدرامي برئاسة يسري الفخراني والمنتج هشام سليمان، وبذلك تواجد مجموعة من النجوم في العمل الواحد ونخرج حاليا منتج قوي بإنتاج قوي يقدم رسالة ومنتج مميز يمس المواطن العادي ويجد فيها اهتماماته».

وتابع، «حرصنا على اتباع الطريقة التي يعمل بها العالم، فنجد الأجزاء والسلاسل مثل الاختيار 3 بعد الأول والثاني بها بطولات قريبة منها، وهذا لم يكن موجودا من قبل وهي أحداث قريبة للغاية، وسيجد المشاهد بعض الأعمال الوطنية بها مجموعة من المعلومات».

وأضاف «صالح»: «العام الماضي قدمنا مسلسل هجمة مرتدة المخابراتي، وهذا العام نقدم عملا في نفس الإطار هو «العائدون» يجعلنا نرى الشكل العام لننتبه إلى ما يدور من حولنا وما يسمعه المواطن».

وأتم: «نعود بعمل مستند إلى أعمال الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة وهو «راجعين يا هوى»، إضافة إلى وجبة مميزة وبرامج مختلفة دينية وترفهية وأسرية وغيرها.