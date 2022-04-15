الجمعة 15 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل سوتس بالعربى الحلقة 13.. تارا عماد تتلاعب بمشاعر أحمد داوود

مسلسل Suits بالعربي
مسلسل Suits بالعربي

بعدما انتشرت الشائعات فى أرجاء مكتب المحامى الكبير بشأن قصة الحب التى تدور بين تارا عماد (ليلى) وأحمد داوود (أدم) تغيرت مسار أحداث القصة لتكشف عن وجه جديد من شخصية تارا عماد فى مسلسل سوتس بالعربى ربما سيتسبب فى تغيير مجرى العلاقة بينها وبين أحمد داوود ، فماذا حدث؟


استمتع الجمهور في الحلقات السابقة بحالة الشد والجذب التي حدثت بين تارا عماد (ليلى) وأحمد داوود (أدم) وتنبأ الجميع بانتهائها بعلاقة حب ناجحة بين الطرفين ولكن ما حدث بعد ذلك كان عكس كل التوقعات، فباستمرار  تارا (ليلى) تنجح في صد داوود (أدم) عنها، ما جعل الأخير يبحث عن علاقة بفتاة أخرى التى صممت حتى تتأكد من حبه لها أن تخرج معه ومع تارا (ليلى) وصديقها المزعوم، وبالفعل خرج الرباعي سويًا واتضح للجميع غيرة داوود (أدم) على تارا (ليلى) خلال العشاء، لتذهب بعدها تارا (ليلى) لداوود (أدم) فى المكتب وتغازله.


ويدور بينهما حوار صريح يعترف فيه كل منهما بالتلاعب بمشاعر الآخر، لتنهى تارا (ليلى) الحوار بجملة: "من هنا ورايح متجيش تسألنى على حاجة، لا تطلب منى خدمة ولا مساعدة، لأن أنا وأنت من دلوقتى انتهينا ولا زمايل ولا صحاب ولا أى حاجة"..  فهل كانت تارا (ليلى) تتلاعب بمشاعر داوود (أدم) حتى توقعه في شباكها ؟ وما الأحداث التي ستلي ذلك الموقف حتى تعود المياه لمجاريها ؟ فهذا ما ستكشفه الدراما في الحلقات القادمة.
 

تشارك تارا عماد في بطولة مسلسل سوتس بالعربي مع نخبة من النجوم من بينهم النجم آسر ياسين والنجمة صبا مبارك والنجم أحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج طارق الجنايني. مسلسل سوتس بالعربي هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكية الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019).

تارا عماد سوتس بالعربي Suits بالعربي الحلقة 13 مسلسل Suits بالعربي الحلقة 13 الحلقة 13 مسلسل Suits بالعربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 13.. تسريب جديد.. مواجهة حاسمة بين الفريق السيسي وخيرت ومرسي

الاستخبارات الأمريكية: بوتين قد يستخدم السلاح النووى

«انخفاض جديد فى الأسعار».. نصيحة للمستثمرين فى الذهب

تعرف على سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 15-4-2022

«الزراعة» تكشف موعد تراجع أسعار البامية وورق العنب والطماطم

قبل مباراة الرجاء المغربى.. ماذا يكشف طالع لاعبى النادى الأهلى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوة بحرية أمريكية دولية تهيمن على بحار المنطقة

محمد المعتصم

الاختيار.. لماذا باع خيرت الشاطر القدس وانحاز لأمن إسرائيل؟

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «2-1»

د. بهي الدين مرسي

التداول الآمن لبهجة الربيع

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى بالخليل ونابلس

الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل 7 من قرية برام الله

فتح: الاحتلال يجر المنطقة لمربعات خطيرة تقود لنتائج كارثية