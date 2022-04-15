مسلسل سوتس بالعربى الحلقة 13.. تارا عماد تتلاعب بمشاعر أحمد داوود

بعدما انتشرت الشائعات فى أرجاء مكتب المحامى الكبير بشأن قصة الحب التى تدور بين تارا عماد (ليلى) وأحمد داوود (أدم) تغيرت مسار أحداث القصة لتكشف عن وجه جديد من شخصية تارا عماد فى مسلسل سوتس بالعربى ربما سيتسبب فى تغيير مجرى العلاقة بينها وبين أحمد داوود ، فماذا حدث؟



استمتع الجمهور في الحلقات السابقة بحالة الشد والجذب التي حدثت بين تارا عماد (ليلى) وأحمد داوود (أدم) وتنبأ الجميع بانتهائها بعلاقة حب ناجحة بين الطرفين ولكن ما حدث بعد ذلك كان عكس كل التوقعات، فباستمرار تارا (ليلى) تنجح في صد داوود (أدم) عنها، ما جعل الأخير يبحث عن علاقة بفتاة أخرى التى صممت حتى تتأكد من حبه لها أن تخرج معه ومع تارا (ليلى) وصديقها المزعوم، وبالفعل خرج الرباعي سويًا واتضح للجميع غيرة داوود (أدم) على تارا (ليلى) خلال العشاء، لتذهب بعدها تارا (ليلى) لداوود (أدم) فى المكتب وتغازله.



ويدور بينهما حوار صريح يعترف فيه كل منهما بالتلاعب بمشاعر الآخر، لتنهى تارا (ليلى) الحوار بجملة: "من هنا ورايح متجيش تسألنى على حاجة، لا تطلب منى خدمة ولا مساعدة، لأن أنا وأنت من دلوقتى انتهينا ولا زمايل ولا صحاب ولا أى حاجة".. فهل كانت تارا (ليلى) تتلاعب بمشاعر داوود (أدم) حتى توقعه في شباكها ؟ وما الأحداث التي ستلي ذلك الموقف حتى تعود المياه لمجاريها ؟ فهذا ما ستكشفه الدراما في الحلقات القادمة.



تشارك تارا عماد في بطولة مسلسل سوتس بالعربي مع نخبة من النجوم من بينهم النجم آسر ياسين والنجمة صبا مبارك والنجم أحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج طارق الجنايني. مسلسل سوتس بالعربي هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكية الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019).