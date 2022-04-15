الجمعة 15 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أبطال مسلسل «دايما عامر» ينتهون من تصوير 60% من مشاهده

دايما عامر
دايما عامر

يستمر أبطال وصنّاع عمل "دايما عامر"، فى تصوير مشاهده الأخيرة، حيث يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم الفنان مصطفى شعبان، والفنانة لبلبة، والفنان صلاح عبد الله والفنان نضال الشافعي، وكريم عفيفي، وأحمد الشامي، وعدد كبير من الفنانين الشباب.

وعلم "الدستور" أن صنّاع وأبطال العمل انتهوا من تصوير 60% من المشاهد الخاصة بالمسلسل، خاصًة أن المسلسل تم تصويره في عدد من الأماكن السياحية المختلفة في مصر، من بينها أسوان والأقصر، ومدينة الغردقة والتي تعرض حلقاتها عبر شاشات التلفزيون منذ أمس.

ومسلسل "دايما عامر" يعرض مشكلة هامة ويركز عليها وهي قضية التعليم أونلاين، وتأثيرها على الطلبة الإنترناشيونال والناشيونال، بالإضافة إلى الترويج للسياحة الداخلية في مصر، بإظهار جمال وروح هذه الأماكن في عدد من المشاهد في المسلسل.

ومسلسل "دايما عامر" هو المسلسل الأول الذي يركز على مشاكل الطلاب والمدرسين بشكل كبير في الدراما المصرية بل والعربية، في محاولة من صنّاع وأبطال العمل بالتركيز على هذه المشاكل وتقديم حلول لها.

 

مسلسل دايما عامر

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سماء إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والمسلسل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف علي الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

ويلعب النجم  مصطفى شعبان شخصية «مستر عامر عبد الرازق» وهو يعمل مشرفا اجتماعيا في مدرسة رؤية، بينما تلعب النجمة لبلبة دور «ميس زهرة قنديل» مديرة المدرسة، بينما يقوم الفنان عمرو عبد الجليل بدور «مستر أبوالوفا» كما تجسد الفنانة ميرنا نورالدين بدور «ميس فدوى» سينتيا خليفة «ميس ماهيتاب»، ويلعب كريم عفيفي دور «مستر نوفل»، وسما إبراهيم «ميس همت»، وأحمد الشامي «مستر شريف»، والمسلسل من كتابة أيمن سليم، ومايكل تحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح.

 

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