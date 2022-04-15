البحيرة تحتفل بذكرى العاشر من رمضان

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزق، بالتنسيق مع مركز الإعلام بكفر الدوار؛ احتفالية بمكتبة مصر العامة بكفر الدوار، ضمن احتفالات المدينة بيوم الكرامة العربية "ذكرى العاشر من رمضان"، وذلك بحضور الدكتور أحمد سعد، عميد كلية اللغة العربية "سابقًا"، وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية، ومديري الإدارات ورجال الدين والأزهر الشريف وعدد من الشباب.

وتحدث الدكتور أحمد سعد، عن ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وما يبذله الجيش المصري على مر الزمان للحفاظ على وحدة الأراضي المصرية.

من جانبه، تناول رئيس المدينة، خلال كلمته، الحديث عن التحديات المستقبلية والأمن القومي، وما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات لمواجهة الظروف الحالية التي يشهدها العالم خاصة بالتزامن مع حرب روسيا وأوكرانيا، وما لها من تأثير على دول العالم ومن بينها الدولة المصرية.

كما أكد مرزوق، أن أبناء شعب مصر سيظلون عبر مر العصور يشعرون بالشموخ والعزة بهذا الإنجاز العظيم الذي حققه الجيش المصرى، وستظل أيضًا علاقة الترابط بين الجيش والشعب هي سر بقاء الدولة المصرية، حيث أثبت التاريخ بالبرهان أن الجيش والشعب والشرطة جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري.

وتابع رئيس مدينة كفر الدوار: "ونحن نقدم جميعًا تحية فخر واعتزاز إلى أرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بدمائهم الغالية للدفاع عن تراب الوطن المقدس؛ فلقد بات واجبًا علينا استمرار العمل بروح نصر حرب العاشر من رمضان "السادس من أكتوبر"، لاستكمال مسيرة البناء والتعمير لغد أفضل لبلدنا ومستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة".

يأتي ذلك في إطار الاحتفالات بذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة "حرب أكتوبر"، وتحت رعاية اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة.