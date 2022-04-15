الجمعة 15 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«قومي المرأة بكفر الشيخ» يدرب 1800 سيدة على ريادة الأعمال

جانب من التدريب
جانب من التدريب

تمكن فرع  المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفرالشيخ، من تنفيذ  72 دورة تدريبية من خلال فعاليات برنامج ريادة الأعمال والذي يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا، مستهدفة تدريب 1800 سيدة بقرى مركز مطوبس "حياة كريمة"، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

و قالت الدكتورة أماني شاكر، مقررة المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ،  أن  البرنامج التدريبي تعريف السيدات بمبادئ التخطيط، والتسويق، والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالابتكار وتقييم الفرص، وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أي مشروع جديد، والتعرف على عدد من الجهات التي تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين ، هما المحور الأول ويتمثل في التمكين الاقتصادى للمرأة و المحور الثاني ويتمثل في الجانب الثقافي والتوعوي والتعليم.

ومؤخرا،  كان فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، قد نفذ عدة لقاءات بقرية قومسيون شرق التابعة لمركز مركز مطوبس، وذلك بالتعاون مع مديرية الأوقاف وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني محمد شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ.

وقد هدفت اللقاءات إلى رفع درجة الوعي لدى المواطنين بعدد من الموضوعات المهمة منها العنف ضد المرأة وختان الإناث والزواج المبكر والآثار الصحية والنفسية والاجتماعية والتربية السكانية والصحة والحقوق الإنجابية ورعاية ما قبل الزواج ورعاية وتربية النشأ والعدالة والإنصاف بين الرجل والمرأة.

تم ذلك في إطار حرص المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ على المشاركة في مبادرة تنمية الاسرة المصرية وقد استهدفت اللقاءات 500 سيدة ورجل كما تم خلالها حصر لعدد من المشاكل والاحتياجات التي تواجه الأسرة المصرية بتلك القرى للتواصل مع الجهات المعنية للمساعدة في إيجاد حلول لتلك المشاكل.

مرأة كفر الشيخ سيدة أعمال تدريب

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وائل لطفي

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