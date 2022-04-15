«تحويلات مرورية».. غلق كلى لمطلع الدائرى بشارع ربيع الجيزى المؤدى للمريوطية

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بتوسعة مطلع الطريق الدائرى، للقادم من شارع ربيع الجيزى، والمؤدى إلى مناطق المريوطية، وربطه مع توسعة الطريق الدائرى المستحدثة، ما يستلزم غلقا كليا لمطلع الطريق الدائرى المشار إليه، اعتباراً من الساعة الـ 12 صباح اليوم الجمعة، حتى صباح الأحد 24 أبريل على أن تكون الأعمال لمدة (10 أيام) على مدار 24 ساعة.

وأوضحت أن إجراء التحويلات المرورية يتم على النحو التالى:

حركة المركبات القادمة من شارع ربيع الجيزى للقادم من ميدان الجيزة وترغب بالصعود إلى الطريق الدائرى اتجاه مناطق المريوطية ستقوم باستكمال السير بشارع ربيع الجيزى مروراً بميدان المنيب، والدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى والى واستكمال السير اتجاه شارع البحر الأعظم، والصعود أعلى الطريق الدائرى على طريق المطلع المؤدي إلى مناطق المريوطية والمنصورية .

من جانبها، عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.