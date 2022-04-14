الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العائدون الحلقة 13| ضابط المخابرات لـ«علاء»: « زميلك أبو بلال المهاجر مدخلك لاختراق داعش»

مسلسل العائدون
مسلسل العائدون

واصل مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات جهاز المخابرات  العامة رصد جهود «رجال الظل في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

وكشف ضابط المخابرات العامة خلال الحلقة 13 من مسلسل العائدون، لـ«علاء» حقيقة اختفاء أحد زملائه بالقناة قسريًا كما ادعت القناة والجماعة الإرهابية في الوقت الذي أعلنت فيه الدولة المصرية عدم دخوله للبلاد من الأساس.

وأكد  الضابط أن زميله انضم إلى تنظيم “داعش” وقام بتغيير اسمه إلى أبو بلال المهاجر، قائلًا:"زميلك ده هيكون مدخلك لاختراق داعش".

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الاول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

وتدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

العائدون أمير كرارة DMC المخابرات المصرية الحلقة ١٣

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