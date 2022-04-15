الكنيسة الإنجيلية تنظم حملة كبرى للصلاة من أجل الشعب فى بورسعيد

أعلنت كنائس وجمعيات خلاص النفوس ببورسعيد وبورفؤاد تنظيم فاعلية صلاة خاصة بمحافظة بورسعيد، بالشراكة مع الكنيسة الإنجلية المشيخية "قصر الدويارة" بمديان التحرير، وذلك تحت شعار "أيام الحصاد".

يأتي ذلك في مقر الكنيسة الأسقفية في تمام الساعة السابعة وحتى التاسعة من مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 18 من أبريل الجاري، بحضور المرنم ديفيد أسعد، والمتكلم الشيخ سامي رمزي.

من جهة أخرى، هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وأعضاء المجلس الملي الإنجيلي العام المنتخبين الجدد من سنودس النيل الإنجيلي، والقس سمير صدقان عن مجمع أسيوط، والشيخ ناصر صادق عن مجمع الوسطى، والشيخ رضا البطل عن مجمع القاهرة، والذين تم انتخابهم اليوم لعضوية المجلس الملي الإنجيلي العام.

وعبر رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر عن سعادته بتوافر المناخ الصحي لمقومات الديمقراطية في انتخابات القيادات الإنجيلية، كما أشاد زكي بنزاهة وشفافية الإجراءات الانتخابية، كأحد أهم المبادئ الوطنية للطائفة الإنجيلية فى مصر.

وقال رئيس الإنجيلية: "أتقدم بخالص التهنئة لأعضاء المجلس الملي الإنجيلي العام الجدد، ونحن دائمًا وأبدًا نجتهد في خدمة الله وخدمة بلادنا، ونصلي أن يمنح الله الفرحة والسلام للمصريين والعالم".

كما هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس هيئة الأوقاف الإنجيلية، الدكتور القس لطيف رمسيس، بعد تجديد الثقه وانتخابه رئيسًا للمجمع العام لكنائس الله بمصر، وعضوًا بالمجلس الملي الإنجيلي العام، مشيدًا بنزاهة الإجراءات الانتخابية، والحرص على مناخ الديمقراطية والشفافية، كمبادئ أصيلة لجميع مذاهب الطائفة الإنجيلية فى مصر.

وقال رئيس الإنجيلية: "أتقدم بخالص التهنئة للدكتور القس لطيف رمسيس رئيس المجمع العام لكنائس الله، وعضو المجلس الإنجيلي العام، وإلى جميع شعب ورعاة كنائس الله، ونصلي أن يمنح الرب الفرحة والمحبة لجميع المصريين".