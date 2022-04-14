الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جزيرة غمام الحلقة 13| الخالة مليحة تكشف لغز مقتل سندس للشيخ عرفات

صورة أرشفية
صورة أرشفية

شهدت الحلقة 13 من مسلسل جزيرة غمام الكثير من الأحداث والتطورات، ففي السطور التالية نرصد أبرز ما جاء بحلقة اليوم.

الشيخ عرفات للحاج عجمي: "أفرح ونور بنورة قلبك بالسعادة"

تفاعل كبير من قبل المشاهدين لمسلسل جزيرة غمام، فقد شهدت الحلقة الثالثة عشر من المسلسل حوار بين الحاج عجمي والذي يقوم بدوره النجم رياض الخولي، مع الشيخ عرفات والذي يجسده النجم أحمد أمين.

وقال الحاج عجمي للشيخ عرفات: "هو عيب أن أفرح في السن ده" ليرد عليه الآخر: "العيبة أنك متفرحش، لو تقدر تفرح النهاردة قبل بكرة أفرح، أفرح ونور بنورة قلبك بالسعادة"، الأمر الذي أعجب الحاج عجمي الذي اتخذ الشيخ عرفات صديق مقرب له.

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جزيرة غمام الحلقة 8.. الشيخ محارب يسيطر على الجامع و«خلدون» يحاصر القرية

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«جزيرة غمام» الحلقة 7.. خلدون لـ«العايقة»: «انتي حلوة في عين المحروم»

الخالة مليحة تكشف لغز مقتل سندس 

وفي أحد المشاهد، التي تضمنتها الحلقة الـ13 من مسلسل جزيرة غمام، مشهد جمع بين الشيخ عرفات والخالة مليحة، حيث طلب منها الشيخ عرفات بالحديث عن سندس قائلًا: "كلميني عن حبيبتك اتكلمي يمكن ترتاحي".

وكشفت الخالة مليحة عن جزء من لغز مقتل الشابة سندس، حيث أكدت أن قبل مقتلها بيوم قالت لها إن أحد الأكابر بالقرية يريد ان يتزوجها، الامر الذي ساهم في إسعاد قلبها، ونامت واستيقظت الخالة مليحة لم تجدها في غرفتها، ووجدوا جثتها بالبحر.

خلدون يبرز العين الحمراء للعايقة

وفي مشهد آخر جمع بين خلدون والذي يجسده النجم طارق لطفي، والعايقة والتي تجسد دورها النجمة مي عز الدين، حيث طلب خلدون من العايقة بضرورة النزول للشادر الخاص بالرقص، ولكن لم تلتفت له العايقة التي استمرت في تعلم الدروس من اجل التقرب للشيخ عرفات، الأمر الذي أثار غضب خلدون.

 

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عز الدين، عدد كبير من النجوم على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

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جزيرة غمام الحلقة 11|ابن المعلمة «هلالة» يرفض زواجها من العمدة «عجمي»

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام 

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 9، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.

جزيرة غمام 13 جزيرة غمام الشيخ عرفات الحلقة 13 العايقة وخلدون

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وائل لطفي

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