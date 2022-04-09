جزيرة غمام الحلقة 8.. الشيخ محارب يسيطر على الجامع و«خلدون» يحاصر القرية

بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل جزيرة غمام بمشهد يجمع بين «خلدون» والذي يقوم بدوره الفنان طارق لطفي، مع الشيخ يسري والذي يجسده الفنان محمد جمعة.

وتضمن المشهد طلب خلدون الفتوى من الشيخ يسري بعدما طلق زوجته «العايقة»، التي تقوم بدورها النجمة مي عز الدين، فالهدف من المقابلة هو جلوس الشيخ يسري مع العايقة وشغل باله، وهذا هو الهدف من المقابلة.

البطلان لـ عجمي.. «كبير جزيرة غمام يعادي الدين»

كما شهدت الحلقة حوار بين البطلان والذي يقوم بدوره النجم محمود البزاوي، وبين الحاج عجمي كبير الجزيرة والذي يجسد دوره الفنان رياض الخولي، حيث كان البطلان يحث الحاج عجمي بضرورة السيطرة على الشيخ محارب ورجاله، وطرد الأغراب.

طالب البطلان بوقوع خلدون مع رجال الشيخ محارب، حتى يحكم الجزيرة بأكملها، الأمر الذي يعتبر من الأمور الهامة للحاج عجمي.

الشيخ محارب يسيطر على الجامع والمواجهة تشتعل مع الحاج عجمي

«صلي معانا وأسمع الدرس».. تضمنت الحلقة الثامنة من جزيرة غمام حوار بين الشيخ محارب والذي يقوم بدوره النجم فتحي عبد الوهاب، مع أحد شباب الجزيرة والذي كان يصلي بمفرده، كنوع من السيطرة على عقول شباب الجزيرة.

كما أن الكثير من أهل القرية حذروا الحاج عجمي من سيطرة الشيخ محارب على أهل الجزيرة، الأمر الذي ينذر بمواجهة قريبة بين الثنائي في الحلقات القادمة.

زيارة البطلان لخلدون والعايقة.. الحاج عجمي في خطر

«ياهلا داحنا خدمينك وحريمنا تتكشف عليك» هكذا استقبل خلدون والعايقة البطلان، حيث أخبرهم بأن الحاج عجمي وافق على مكوث "طرح البحر" في القرية.

تحاول العايقة إغراء البطلان للانتشار في البلد ونشر الفسوق، حيث تتمايل العايقة خلال الحوار حتى يوافق على فتح شادر للرقص والغناء للأغراب.

حوار الحاج عجمي والشيخ عرفات من الحوارات التي أثارت إعجاب الحاج الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعجب الحاج عجمي من وجود بلح وعنب بجوار الشيخ عرفات في محبسه، الأمر الذي تسبب في اندهاش عجمي.