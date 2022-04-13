جزيرة غمام الحلقة 11|ابن المعلمة «هلالة» يرفض زواجها من العمدة «عجمي»

تفاعل واسع حظى به مسلسل “جزيرة غمام” منذ انطلاق حلقاته في موسم الدراما الرمضانية 2022، ويرصد «الدستور» في السطور التالية تفاصيل الحلقة 11 من المسلسل.

تدور أحداث الحلقة 11، حول استمرار “خلدون” الذي يقوم بدوره الفنان طارق لطفي، والذي يسعى للسيطرة على الجزيرة من خلال التفرقة فيما بينهم، و طمس رموز الجزيرة و تشويه أهلها حتى يستطيع السيطرة على الجزيرة والسطو عليها ليقيم عليها مستعمرة للغجر، حيث تحدث مع الأهالي لمنعهم من اتباع أطفالهم للشيخ عرفات.

ويظهر ابن المعلمة “هلالة” التى تقوم بدورها الفنانة وفاء عامر، وتتصاعد الأحداث لعدم موافقته على زواج والدته من العمدة عجمي الذي يقوم بدوره الفنان رياض الخولي وفي نفس الوقت يخطط خلدون الذي يقوم بدوره الفنان طارق لطفي بوقوع الشيخ عرفات الذي يقوم بدوره الفنان أحمد أمين في فضيحة كبيرة.

طاقم عمل مسلسل جزيرة غمام

مسلسل "جزيرة غمام" يشارك فى بطولته بجانب الفنانة مي عز الدين، عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان القدير طارق لطفي، و الفنان الكبير فتحى عبد الوهاب، والفنان أحمد أمين، و الفنان الكبير رياض الخولي، والفنان الكبير عبد العزيز مخيون، والفنانة الكبيرة وفاء عامر، و الفنان الكبير محمود البزاوي، و الفنان محمد جمعة، و الفنانة هبة عبد الغني، و من تأليف المؤلف القدير عبد الرحيم كمال، و إخراج حسين المنياوي.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام

و يعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة الحادية عشر ، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، و حلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميا.