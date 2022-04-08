«جزيرة غمام» الحلقة 7.. خلدون لـ«العايقة»: «انتي حلوة في عين المحروم»

استطاع النجم طارق لطفي والفنانة مي عز الدين، خلال مسلسل جزيرة غمام في أن يجذبوا الأنظار إليهم، فقد دارات بينهم الكثير من الأحاديث، والتي من بينها بالحلقة السابعة.

ففي سكون الليل وعتمته، دار حديث بين خلدون والذي يقوم بدوره النجم طارق لطفي، و"العايقة" والتي تجسدها النجمة مي عز الدين، حول كيفية السيطرة على الجزيرة وأهلها.

رواد مواقع التواصل الإجتماعي يتفاعلون مع حوار خلدون والعايقة

ومن بين الأحاديث التي دارت بينهم، عندما قالت العايقة لخلدون: "اسكت مش عينه كانت هتطلع من وشه وهو بيبص على دراعتي"، ليرد خلدون قائلًا: "عبيط".

وبنبرة تملؤها الغضب قالت العايقة: "وانا دراعتي عفشه يا خلدون!!" ليرد خلدون عليها: "يعني بعد كل اللي عملناه في الدنيا واللي الدنيا عملته فينا عايزني دلوقت ابصبص لدراعتك؟ وانا مالي ما البطلان يبص ولا مايبصش ولا أقولك خليه يبص على حاجه مش هتسعد حد غيره"، لترد "يعني أنا مش حلوة يا خلدون؟"، وما كان رد خلدون بعيون ممتلئة بالشر: "حلوة في عين المحروم".

وعلى الفور تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الحوار، الذي بين الكثير من نوايا الثنائي تجاه أهل الجزيرة وكمية الحقد والشر تجاه جزيرة غمام.

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل جزيرة غمام، إحضار خلدون العايقة إلى بطلان لتقول له عما سيحدث له، وتطلب منه إحضار طفل لتستخدمه في أعمال السحر والشعوذة.

كما شهدت الحلقة حوار بين الحاج عجمي والذي يقوم بدوره الفنان رياض الخولي، والشيخ عرفات والذي يقوم بدوره الفنان أحمد أمين، حيث طلب عجمي من عرفات الخروج من البلد بعدما ثبتت براءته من مقتل سندس، واتهام أبن بطلاب بمقتلها.

وتدور أحداث مسلسل جزيرة غمام في فترة العشرينيات، أي قبل 100 عام من حاضرنا الحالي، وتم تصوير مشاهد المسلسل في ديكور يتماشى مع هذه الفترة الزمنية.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، وبطولة طارق لطفي، مي عزالدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، محمد جمعة، هبة عبدالغني، هاجر الشرنوبي، ميار الغيطي، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبدالعزيز مخيون ووفاء عامر.