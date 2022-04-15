الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«جيل الخير» يوفرون 500 وجبة إفطار للأسر الفقيرة يوميا فى الإسكندرية

فريق جيل الخير
فريق جيل الخير

"ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا"، اتخذ شباب "جيل الخير" هذه الآية القرآنية نبراسًا لهم في حياتهم، إذ يقدمون وجبات لإفطار الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا على مدار الشهر الكريم ويقصدون أكثر المناطق فقراً بمحافظة الإسكندرية لإدخال الفرحة والسرور على قلوب الفقراء. 

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فريق جيل الخير 

داخل مطبخ الخير يقف الشباب والشابات لإعداد وجبات الطعام على مدار الشهر الكريم لتوزيعها علي الفقراء والمساكين في 14 منطقة مختلفة بمحافظة الإسكندرية، ومن جانب آخر يقوم عدد من أفراد الفريق بعملية البحث والرصد عن الأسر الفقيرة لتقديم الوجبات بطريقة مستمرة خلال شهر رمضان الكريم.

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فريق جيل الخير 

500 وجبه يومياً للفقراء والمساكين

500 وجبه يومياً للفقراء والمساكين بجانب المساعدات الإنسانية التي يقدمونها طول السنة، ويقوم أعضاء الفريق بتغيير المناطق التي تم توزيع الوجبات بها لإفطار عدد أكبر من الأسر الفقيرة، كما يقوم الفريق بتغيير محتوى الوجبة يومياً وتخرج تلك الوجبات من مطبخ بمنطقة العجمي وآخر بمنطقة العصافرة لتغطية جميع المناطق بالمحافظة.

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فريق جيل الخير 

وقال" محمد حمدي" مؤسس فريق "جيل الخير"لـ الدستور" إنهم يعملون في أعمال الخير طوال العام لكن تكثر في الشهر الكريم أعمال الخير، يستكمل أنه يأتي بأموال التبرعات من الأهالي والجيران والأصدقاء، وقام هو وفريقه بتجهيز أكثر من 300 شنطة رمضان قام بتوزيعها على الفقراء والمساكين.

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فريق جيل الخير 

جيل الخير… مساعدات لجميع الفقراء على مدار العام 

وأضاف "حمدي" أنه بدأ في أعمال الخير منذ خمس سنوات وبدأ بتجميع فريقه حتى وصل عددهم إلي 70 فرد جميعهم اجتمعوا على مساعدة الفقراء وقاموا بمساعدة العديد من الفقراء من خلال ترميم أسقف المنازل وحملة كساء الشتاء، ومساعدة الغارمين بجانب رحلات الحج والعمرة التي يوفرها الفريق للسيدات في عيد الأم إلي جانب حفلات الأيتام التي تتم من خلال الفريق لإدخال الفرحة على قلوب الأطفال.

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فريق جيل الخير 

يحلم شباب "جيل الخير" بمساعدة أعداد أكبر من الفقراء والمساكين وأن يقدموا المساعدات في جميع محافظات مصر لإدخال السعادة والبهجة علي وجوه  الأسر الفقيرة.

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فريق جيل الخير 
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فريق جيل الخير 
جيل الخير وجبات لإفطار الأسر الفقيرة الشهر الكريم الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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