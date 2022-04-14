الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

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الاختيار 3 الحلقة الـ 13|سخرية من خطابات المعزول.. والبزاوي:«إزاي ده كان شغال في ناسا»

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يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الأزمة والصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار  حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وكشفت الحلقة الـ13 من مسلسل " الاختيار 3 - القرار"، سخرية المصريين من خطابات الرئيس المعزول محمد مرسي، خلال فترة توليه حكم البلاد.

ويدور حوار داخل مكتب الشهر العقاري بين أحد الشباب الثوري"أمير المصري"، والفنان محمود البزاوي، والذي تعجب من نطق المعزول مرسي للغة الإنجليزية، قائلًا: "ازاي دا كان شغال في ناسا دا فضحنا".


مسلسل الاختيار 3، بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.
ويعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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