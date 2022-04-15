لا يفوتك هذا المساء| سلامة الغذاء تُصدر بيانًا بشأن شيكولاتة «كيندر».. و«التضامن»: 140 ألف متقدم للعلاج من الإدمان سنويًا

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث الهامة على رأسها بيان صادر عن هيئة سلامة الغذاء حول شيكولاتة “كندر” التي تحولت إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأياملا القليلة الماضية، وغيرها من الأحداث الهامة يرصدها «الدستور» في السطور التالية.

«التموين» تكشف حقيقة شراء القمح خارج المناقصات الرسمية

نفت وزارة التموين، الخميس، قيام الحكومة بدراسة إمكانية شراء القمح خارج المناقصات الرسمية.

كانت أعلنت وكالة إنتربرايز، خبرًا غير صحيح في هذا الصدد وبعدها قامت بحذفه مصحوبًا باعتذار قالت فيه: "نقلنا في الخبر بشكل خاطئ تصريحات منسوبة إلى اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين" للتكملة (اضغط هنا)

مصادر برلمانية: الحكومة تطالب بتأجيل موعد إلقاء بياني الموازنة الجديدة

كانت اعلنت مصادر برلمانية مطلعة أن الحكومة قد أبلغت مجلس النواب، اليوم الخميس، بتأجيل موعد إلقاء البيان المالي وبيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بمشروع الموازنة العامة للدولة للتكملة (اضغط هنا)

«التضامن»: 140 ألف متقدم للعلاج من الإدمان سنويا

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الطلب على علاج الإدمان زاد بنسبة 400% بعد تنفيذ سلسلة حملات "أنت أقوى من المخدرات"، حيث وصل متوسط عدد المتقدمين للعلاج سنوياً إلي 140 ألف للتكملة (اضغط هنا)

«خطة النواب» تعقد 5 اجتماعات الأسبوع المقبل

صرح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول أن اللجنة ستعقد 5 اجتماعات الأسبوع القادم لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب /نبيل عسكر بشأن تعديل لائحة صندوق الأغراض الاجتماعية للضرائب العقارية للتكملة (اضغط هنا)

بيان من هيئة سلامة الغذاء بشأن نتائج تحليل شيكولاتة «كيندر»

ظهرت نتيجة تحليل الشيكولاتة "kinder" بحسب ما أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث أثبتت أنها خالية من بكتيريا السالمونيلا التي اتضح أنها وجدت ببعضها للتكملة (اضغط هنا)