الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«خطة النواب» تعقد 5 اجتماعات الأسبوع المقبل

مصطفى سالم
مصطفى سالم

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن اللجنة ستعقد 5 اجتماعات الأسبوع القادم لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب /نبيل عسكر بشأن تعديل لائحة صندوق الأغراض الاجتماعية للضرائب العقارية، وكذلك مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب/ حاتم عبد العزيز بشأن الطرق المتبعة في حصر الممولين والعقارات المملوكة لهم.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب / ياسر عمر بشأن إهدار إيرادات ملاعب مراكز الشباب بمحافظة أسيوط، وطلب الإحاطة المقدم من السيد النائب / مصطفى سالم بشأن عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لمحافظة سوهاج بموازنة العام المالي الحالي 2022/2021، وأخيرا طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب / ياسر عمر  بشأن عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لمحافظة أسيوط بموازنة العام المالي الحالي 2022/2021.

فيما أعلن د. هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة بشأن استمرار غلق قصور الإبداع والثقافة فى مدينة ٦ أكتوبر وعدم اتخاذ أى إجراءات لإنهاء أعمال الافتتاح لخدمة الشباب والمواطنين.

النائب هشام حسين أكد أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز حقوق المواطنين ثقافيًا والتغلب على إشكاليات الماضى وأفكاره السلبية من خلال دعم وتطوير قصور الثقافة وإقامة الأنشطة المختلفة بها إلا أن الوضع فى مدينة ٦ أكتوبر  مختلف حيث معاناة مستمرة من استمرار  غلق  قصور الإبداع والثقافة فى المدينة وعدم وجود مساحات ثقافية للشباب.

ولفت أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب إلى أن المدينة تضم قصرين، الأول فى الحى السادس ومغلق تماما بلا أى نشاطات وغير مؤهل لاستقبال الرواد، والقصر الثانى يقع فى الحى السابع وكان يعمل منذ زمن و ويقام فيه العديد من الورش والأنشطة، فتقام فيه ورش لتعليم الرسم والموسيقى، وتعليم السيدات زخرفة الأقمشة وإعادة تدوير مخلفات المنزل لجعلها صناعة صالحة ومستخدمة، وإقامة حفلات دورية لرعاية الأيتام واللاجئين، ويحتوى على مكتبة ضخمة، ولكن تم إغلاقه أيضا ومنع الرواد من دخوله.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن استمرار غلق قصور الإبداع والثقافة فى مدينة ٦ أكتوبر  يمثل إشكالية كبيرة وبحاجة لخطوات على الأرض لإعادة افتتاح القصرين لخدمة الشباب والمواطنين  مطالبا بإحالة الطلب للجنة المختصة لمناقشته بحضور وزيرة الثقافة والمسؤولين بجهاز مدينة ٦ أكتوبر.

مجلس النواب محافظة أسيوط الخطة والموازنة مراكز الشباب محافظة سوهاج

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وائل لطفي

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