بيان من هيئة سلامة الغذاء بشأن نتائج تحليل شيكولاتة «كيندر»

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء سلبية نتائج تحليل الشيكولاتة التى تحمل العلامة التجارية كيندر "Kinder" حاليا من بكتيريا السالمونيلا.

وأكدت الهيئة- في بيان اليوم الخميس- أنها لا تجد مانعا من تداول منتج الشيكولاتة، منوهة بأنها مستمرة فى مراقبة منتجات الشركة وزيادة نسب الفحص من منتجاتها المتداولة فى الأسواق المحلية لرصد احتمالات وجود أى ملوثات تؤثر على سلامة المنتج واتخاذ الإجراءات وفقاً لطبيعة الحالة.

وأضافت أنه ورد إليها إخطار من الشبكة الدولية لسلطات سلامة الغذاء الرقابية بالدول المختلفة بتفشي الإصابة بالسالمونيلا في عدة دول أوروبية نتيجة لاستهلاك أحد أنواع منتجات شيكولاتة تحمل العلامة التجارية كيندر "Kinder"، تضمن الإخطار قائمة بأرقام التشغيلات المحتمل تلوثها والدول التي تم توزيع هذه المنتجات بها، والتي لم يكن من بينها جمهورية مصر العربية.

وأشارت الهيئة إلى قيامها بمراجعة دخول التشغيلات التي تم التحذير بشأنها إلى موانئ الجمهورية وحصر كافة رسائل منتجات الشيكولاتة التي تم استيرادها من الشركة منشأ إيطاليا، بولندا، ألمانيا، والسوق الأوروبية المشتركة، منوهة بأنه تم التأكد من أن الرسائل الواردة بلغ عددها 227 رسالة خلال الفترة من 1 سبتمبر 2021 وحتى 31 مارس 2022 لم تحتوى على أي من التشغيلات التي تم حصرها من قبل الشبكة الدولية لسلطات سلامة الغذاء الرقابية بالدول المختلفة المشار إليها.

وذكرت الهيئة أنها قامت بسحب موسع لعينات من الأسواق من تشغيلات أخرى لنفس المنتج وفحصها بالمعامل المعتمدة بوزارة الصحة، بالرغم من عدم استيراد أي من المنتجات المشتبهة، وحرصا منها على عدم السماح بتداول أي شبهة احتمال لمنتج قد يؤثر على صحة المستهلك.