فاتن أمل حربي الحلقة 13| «نهر الحب» يدفع «سيف» لإلقاء التليفزيون من نافذة المنزل

عرضت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل “فاتن أمل حربي” والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم والمعروض حاليًا ضمن السباق الدرامي الرمضاني 2022.

وبدأت الحلقة 13 من المسلسل و“فاتن” تشاهد فيلم “نهر الحب” الذي يجمع كلًا من النجمة الراحلة فاتن حمامة، والنجم الراحل عمر الشريف.

وفي تلك الأثناء، عاد زوجها “سيف” الذي يجسده الفنان شريف سلامة من عمله وطلب منها أن تذهب لإحضار كوب شاي له ولكنها رفضت واحتدم الحوار بينهما بسبب قصة الفيلم، ليبدأ “سيف” في الاعتداء عليها وإلقاء شاشة التلفزيون من نافذة المنزل.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها في الدراما التشويقية "فاتن أمل حربي" من كتابة إبراهيم عيسى، لأول مرة في الدراما التليفزيونية، وإخراج محمد العدل، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

وتقرّر بعد معاناة مع طليقها التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها، فهل تحرك قصة العمل المياه الراكدة في القوانين المجحفة بحق المرأة، وتفتح باب النقاش الجدي لتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية.

ويخوض بطولة مسلسل «فاتن أمل حربى» بجانب النجمة نيللى كريم عدد كبير من نجوم الفن وهم: