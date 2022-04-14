الخميس 14 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فاتن أمل حربي الحلقة 13| «نهر الحب» يدفع «سيف» لإلقاء التليفزيون من نافذة المنزل

فيلم نهر الحب من
فيلم نهر الحب من مسلسل فاتن أمل حربي

عرضت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل “فاتن أمل حربي” والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم والمعروض حاليًا ضمن السباق الدرامي الرمضاني 2022.

وبدأت الحلقة 13 من المسلسل و“فاتن” تشاهد فيلم “نهر الحب” الذي يجمع كلًا من النجمة الراحلة فاتن حمامة، والنجم الراحل عمر الشريف.

وفي تلك الأثناء، عاد زوجها “سيف” الذي يجسده الفنان شريف سلامة من عمله وطلب منها أن تذهب لإحضار كوب شاي له ولكنها رفضت واحتدم الحوار بينهما بسبب قصة الفيلم، ليبدأ “سيف” في الاعتداء عليها وإلقاء شاشة التلفزيون من نافذة المنزل.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي 

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها في الدراما التشويقية "فاتن أمل حربي" من كتابة إبراهيم عيسى، لأول مرة في الدراما التليفزيونية، وإخراج محمد العدل، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر. 

وتقرّر بعد معاناة مع طليقها التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها، فهل تحرك قصة العمل المياه الراكدة في القوانين المجحفة بحق المرأة، وتفتح باب النقاش الجدي لتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية.

ويخوض بطولة مسلسل «فاتن أمل حربى» بجانب النجمة نيللى كريم عدد كبير من نجوم الفن وهم:

  • النجم شريف سلامة.
  • النجمة هالة صدقي.
  • الفنان محمد ثروت.
  • الفنان محمد الشرنوبي.
  • الفنان خالد سرحان.
  • الفنانة فادية عبدالغني.
  • الفنان محمد التاجي.
  • الفنانة يارا جبران.
  • الفنانة لمياء الأمير.
  • تأليف الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى.
  • إخراج ماندو العدل.
فاتن أمل حربي الحلقة 13 فاتن امل حربى أبطال فاتن أمل حربي أبطال مسلسل فاتن أمل حربي صدقى

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 13| «الفرقة الناجية».. طريقة «الإخوان» الإرهابية في تجنيد اتباعها

بيان من هيئة سلامة الغذاء بشأن نتائج تحليل شيكولاتة «كيندر»

الاختيار 3 الحلقة 13.. سخرية المصريين من مرسي بسبب الإنجليزي

وزارة الزراعة تعلن اعتماد الهند منشأ جديدًا لاستيراد القمح

بعد عودته للعناية المركزة.. آخر التطورات الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

النيابة العامة تعلن التفاصيل الكاملة في «شوكولاتة الحشيش»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوة بحرية أمريكية دولية تهيمن على بحار المنطقة

محمد المعتصم

الاختيار.. لماذا باع خيرت الشاطر القدس وانحاز لأمن إسرائيل؟

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «2-1»

د. بهي الدين مرسي

التداول الآمن لبهجة الربيع

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فتح: الاحتلال يجر المنطقة لمربعات خطيرة تقود لنتائج كارثية

الرئيس الإسرائيلى: سأتحدث مع عباس قبل عيد الفطر.. ويجب منع العمليات ضدنا

«إغلاق الضفة ونشر القوات».. التحركات الإسرائيلية لمنع الهجمات فى عيد الفصح اليهودى