الخميس 14 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجه بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بحملة مكبرة، اليوم الخميس، بعدة مناطق بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية وتموين المركز، يأتي هذا استمرارا للحملات الرقابية على المحال التجارية والمخابز البلدية.

تأتي هذه الحملات في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية بالأسعار الرسمية والمعلن عنها ومنع تلاعب التجار وإحكام السيطرة على الأسواق التجارية وخاصة في شهر رمضان الكريم.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط كميات متفرقة من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وهي طن دقيق بلدى مدعم و١١٠ زجاجات مياه غازية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم التحفظ على ٦٥٠ كيلو هياكل دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تمكنت الحملة من تحرير عدد ٣٧ محضرا، منها عدد ٥ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار و١٤ محضرا لعدم وجود شهادة صحية، ومحضر سلع منتهية الصلاحية، ومحضر حيازة سلع مجهولة المصدر، ومحضر حيازة سلع تموينية دون وجه حق.

وفى مجال الرقابة على المخابز البلدية تم تحرير محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضر إنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، ومحضر لعدم إعطاء بون و٣ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد المخبز و٤ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، و٤ محاضر توقف عن الإنتاج.

وأكد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، شن حملات رقابية مكثفة بشكل مستمر على كافة أنحاء محافظة الإسماعيلية تشمل جميع المدن والقرى، حيث أصدر تعليمات لرؤساء المدن ومديرية التموين للتنسيق معا على شن حملات لضبط الأسعار والمنتجات مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام الآدمي في الأسواق والمحلات.

محافظ الإسماعيلية اخبار اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية اخبار اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

بيان من هيئة سلامة الغذاء بشأن نتائج تحليل شيكولاتة «كيندر»

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 2022| أدعية 13 رمضان

بعد عودته للعناية المركزة.. آخر التطورات الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

النيابة العامة تعلن التفاصيل الكاملة في «شوكولاتة الحشيش»

القبض على حكم مباراة الأهلى والرجاء فى دورى أبطال أفريقيا

«الكبير أوي 6» الحلقة 13.. الكبير ينصب كمين لسارق دوار العمدة ويكشف حقيقة حلقوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوة بحرية أمريكية دولية تهيمن على بحار المنطقة

محمد المعتصم

الاختيار.. لماذا باع خيرت الشاطر القدس وانحاز لأمن إسرائيل؟

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «2-1»

د. بهي الدين مرسي

التداول الآمن لبهجة الربيع

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فتح: الاحتلال يجر المنطقة لمربعات خطيرة تقود لنتائج كارثية

الرئيس الإسرائيلى: سأتحدث مع عباس قبل عيد الفطر.. ويجب منع العمليات ضدنا

«إغلاق الضفة ونشر القوات».. التحركات الإسرائيلية لمنع الهجمات فى عيد الفصح اليهودى