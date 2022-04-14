محافظ الإسماعيلية يوجه بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بحملة مكبرة، اليوم الخميس، بعدة مناطق بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية وتموين المركز، يأتي هذا استمرارا للحملات الرقابية على المحال التجارية والمخابز البلدية.

تأتي هذه الحملات في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية بالأسعار الرسمية والمعلن عنها ومنع تلاعب التجار وإحكام السيطرة على الأسواق التجارية وخاصة في شهر رمضان الكريم.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط كميات متفرقة من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وهي طن دقيق بلدى مدعم و١١٠ زجاجات مياه غازية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم التحفظ على ٦٥٠ كيلو هياكل دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تمكنت الحملة من تحرير عدد ٣٧ محضرا، منها عدد ٥ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار و١٤ محضرا لعدم وجود شهادة صحية، ومحضر سلع منتهية الصلاحية، ومحضر حيازة سلع مجهولة المصدر، ومحضر حيازة سلع تموينية دون وجه حق.

وفى مجال الرقابة على المخابز البلدية تم تحرير محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضر إنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، ومحضر لعدم إعطاء بون و٣ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد المخبز و٤ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، و٤ محاضر توقف عن الإنتاج.

وأكد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، شن حملات رقابية مكثفة بشكل مستمر على كافة أنحاء محافظة الإسماعيلية تشمل جميع المدن والقرى، حيث أصدر تعليمات لرؤساء المدن ومديرية التموين للتنسيق معا على شن حملات لضبط الأسعار والمنتجات مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام الآدمي في الأسواق والمحلات.