بالأسماء.. القيادات الجديدة فى حركة المحليات بالإسماعيلية

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية والتي شملت ١٤٠ قيادة محلية ما بين تعيين ونقل وترقية داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٠ ونقل ٨٢ قيادة محلية ما بين مراكز ومدن المحافظات، وبعضهم إلى عمل إدارى بدواوين عموم المحافظات.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية في اختيار وتعيين القيادات الجديدة وكذا تصعيد القيادات المحلية المتميزة إلى الوظائف الأعلى بالمحافظات.

و كان من نصيب محافظة الإسماعيلية خمس تغييرات في مناصب رؤساء المراكز و المدن،



حيث تم تعيين أحمد قاسم أحمد قاسم كرئيس مركز و مدينة الإسماعيلية وكان يشغل منصب رئيس حي الضواحي ببورسعيد وكذلك ممدوح علي أنور محمد رئيسا لمركز و مدينة القنطرة غرب و كان يشغل منصب رئيس حي الأربعين بالسويس و محمد محمود سيد عبد العال رئيسا لمركز و مدينة فايد وكان يشغل منصب سكرتير عام مساعد محافظة أسوان وعادل السيد أحمد شرشر رئيسا لمركز و مدينة القنطرة شرق وكان يشغل منصب رئيس مركز و مدينة دراو بأسوان وراضي عمار أحمد عمار رئيسا لمركز ومدينة أبو صوير المحطة وكان يشغل منصب رئيس مركز و مدينة القنطرة شرق.

وحصلت القيادات الجديدة على التدريب المناسب لشغل الوظائف القيادية بالمحليات في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة على عدد كبير من ملفات الإدارة المحلية، كما أجروا الاختبارات والامتحانات اللازمة في الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة.