أبرزها أحمد حلمي.. الخريطة المبدئية لأفلام عيد الفطر 2022

يستعد عدد كبير من نجوم الفن لطرح أعمالهم السينمائية الجديدة للجمهور بدور العرض السينمائي خلال موسم أفلام عيد الفطر المقبل 2022.

ويواصل صناع الأفلام السينمائية في الوقت الحالي العمل على الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على هذه الأعمال من أجل المشاركة في موسم أفلام عيد الفطر 2022.

ويرصد “الدستور” في السطور التالية الخريطة المبدئية للأفلام السينمائية المشاركة في موسم عيد الفطر 2022.

فيلم واحد تاني - أحمد حلمي

أعلن النجم أحمد حلمي عن مشاركته في موسم أفلام عيد الفطر المقبل بفيلم سينمائي جديد يحمل اسم “واحد تاني”.

وطرحت شركة “سينرجي فيلمز” المنتجة لفيلم "واحد تاني" البوستر الدعائي الأول للفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمهيدا لطرح العمل للجمهور الفترة المقبلة، ومن المقرر أن تكشف عن الإعلان الرسمي للعمل خلال أيام.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب النجم أحمد حلمي كلا النجمة روبي والنجم سيد رجب والنجم عمرو عبدالجليل والفنانة نسرين أمين والفنان نور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد خضير.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل إخصائي اجتماعي في “مصلحة السجون”، ويجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامى، ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجحا، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملائهم القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله، ويعيد التفكير في حياته مجددًا.

فيلم أشباح أوروبا - هيفاء وهبي

ومن المفترض طرح فيلم “اشباح أوروبا” للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي في موسم أفلام عيد الفطر 2022، وذلك بعد عدة تأجيلات بسبب مشاكل إنتاجية واجهت العمل.

ويشارك في بطولة فيلم “أشباح أوروبا” عدد كبير من النجوم بجانب هيفاء وهبي، وهم كل من: النجم مصطفى خاطر، النجم أحمد الفيشاوي الفنانة أروى جودة والفنان عباس أبو الحسن والفنان باسم سمرة، وعدد آخر من نجوم الفن، والعمل قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، ومن إخراج محمد حماقي.

وتدور قصة وأحداث مسلسل “أشباح أوروبا” في إطار من الأكشن والمغامرة والتشويق حول ثلاث شخصيات تعيش في دولة أوروبية، بينما يعيش أشقائهم في منطقة شعبية بمصر.





فيلم زومبي - علي ربيع

ويشارك النجم الكوميدي علي ربيع في موسم أفلام عيد الفطر 2022 بفيلم سينمائي جديد يحمل اسم “زومبي” وذلك بعد غيابه عن المشاركة في موسم مسلسلات شهر رمضان الجاري.

وكشفت الشركة المنتجة لفيلم “زومبي” عن الإعلان الرسمي للفيلم بجانب البوستر الدعائي المبدئي للعمل، وظهر علي ربيع على البوستر منفردا وهو يرتدي ملابس تعود لفترة السبعينات ويهرب من مجموعة من "الزومبي".

ويشارك في بطولة فيلم “زومبي” بجانب النجم علي ربيع عدد كبير من نجوم الكوميديا، وهم كل الفنان حمدي الميرغني، والفنان محمد محمود، والفنان كريم عفيفي، والفنانة هاجر أحمد، والفنانة ويزو، والفنان محمد أوتاكا، والفنانة عارفة عبد الرسول، والفنانة محمد محمود، والفنان سامي مغاوري، والفنانة بسنت صيام، والفيلم من تأليف كل من أمين جمال ووليد أبوالمجد، ومن إخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي.