الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير الكويت يؤكد حرص بلاده على أفضل العلاقات والتعاون مع لبنان

سفير دولة الكويت
سفير دولة الكويت في لبنان عبدالعال القناعي

 قال سفير دولة الكويت في لبنان عبدالعال القناعي إن لبنان تجاوب مع المبادرة الكويتية لحل الأزمة مع دول الخليج بكل صدق ومحبة، موضحا أن ما سمعته دول الخليج من تطمينات جعلتها تتخذ خطوة عودة السفراء إلى لبنان وإعادة العلاقات إلى ما كانت عليه من أخوة وقوة ومتانة.

جاء ذلك في تصريحات له عقب لقائه اليوم بالرئيس اللبناني ميشال عون بقصر الرئاسة ببعبدا.

وأكد القناعي أن هناك رغبة لدى الرئيس عون بأن يكون ما حدث على صعيد العلاقات اللبنانية-الخليجية "حادثة عابرة وغيمة قد مرت"، مؤكدا أن "رئيس الجمهورية يتطلع الى افضل العلاقات مع جميع الاشقاء العرب وخصوصاً مع الكويت.

وأضاف أنه نقل للرئيس اللبناني حرص أمير الكويت وولي العهد والقيادة الكويتية على أفضل العلاقات والتعاون مع لبنان.

وأوضح أن المنتظر لتنفيذ المبادرة الكويتية هو أن تقوم العلاقات بين الدول وبخاصة بين الأشقاء على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم مهاجمة الأشقاء او الاصدقاء في كل مكان.

وشدد على أن دولة الكويت لا تدخل في موضوع الانتخابات مشيرا إلى أن اللبنانيين هم من سيقررون من سيمثلهم في البرلمان، معبرا عن اعتقاده بأن لبنان سيسير على الطريق الصحيح، متمنيا أن تتم الانتخابات بسلاسة ويسر.

وعبر عن اهتمامه بأن يتم التفاهم والتوافق مع صندوق النقد الدولي لكي تتشجع الدول المانحة على تقديم كل ما هو ممكن وكل بحسب امكاناته وذلك عبر خطة واضحة وتعهدات سينفذها لبنان خلال تطبيقه الاصلاحات، متمنيا أن تسير التفاهمات مع صندوق النقد بوتيرة أسرع وبشكل أوضح كي ينهض لبنان ويتخطى هذه المصاعب المالية.

وردا على سؤال حول حظر سفر الكويتيين إلى لبنان، أكد سفير الكويت بلبنان أنه لم يكن هناك حظر، بل كان هناك تحذير أمني بسبب ظروف معينة ، مؤكدا أنها قد تكون زالت وستزول، مشددا على أن لبنان هو البلد الثاني للكويتيين.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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