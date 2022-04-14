الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد عودته للعناية المركزة.. آخر التطورات الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

تدهورت الحالة الصحية للفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة خلال الساعات الماضية، حيث قرر الأطباء المعالجون له عودته إلى غرفة العناية المركزة من جديد بعد أن ساءت حالته الصحية.

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

 بعد أن أمر الأطباء بوضع الفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة في غرفة عادية الأيام الماضية قرروا من جديد عودته إلى غرفة العناية المركزة مرة أخرى، وذلك بسبب مضاعفات العملية الجراحية التي أجراها منذ أيام في العظام بعد أن تعرض لكسر في الحوض بعد انزلاقه على الأرض أثناء تواجده في منزله الفترة الماضية.

وكان الفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة تعرض الفترة الماضية لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى بعد فقدانه الوعي بسبب انزلاقه في المرحاض، وبعد كشف الأطباء عليه وإجراء عدد من الفحوصات الطبية تبين أنه في غيبوبة وأصيب بكسر في حوض القدم.

وقرر الأطباء المعالجون للنجم عبدالرحمن أبوزهرة لوضعه داخل العناية المركزة تحت إشراف طبي دقيق ومتابعة حالته الصحية بشكل مستمر ويومي، ولم تتحسن حالة عبدالرحمن أبوزهرة الصحية منذ نقله إلى المستشفى، خاصة أن الأطباء وضعوه على أجهزة لنقل السوائل والطعام إليه نظرا لغيابه التام عن الوعي.

ومن جانبها كشفت الدكتورة مي أبوزهرة نجلة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، آخر تطورات الحالة الصحية الخاصة به، وذلك من خلال تصريحات تليفزيونية لها، وقالت إن والدها لم يأكل منذ أكثر من 5 أيام تقريبا مما أصابه بجفاف شديد في المعدة مما دفع الأطباء لوضعه على أجهزة لنقل السوائل والطعام إليه.

وتابعت أن بعد إجرائه عددا من الفحوصات الطبية والأشعات والتحاليل تبين أنه لا بد أن يخضع لعملية جراحية، ولكن الأطباء ينتظرون تحسن حالته الصحية بسبب غيابه عن الوعي وإعطائه العديد من حقن البنج مما لا يتماشى من دخوله غرفة العمليات لخطورة الأمر عليه.

وكان النجم عبدالرحمن أبوزهرة قد أصيب الفترة الماضية بفيروس كورونا المستجد ونقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكلف بعلاجه وأجرى له مكالمة هاتفية للاطمئنان على صحته والرفع من روحه المعنوية.

وخرج أبوزهرة بعد عدة أيام من مكوثه بالمستشفى وتحسن حالته الصحية، واحتفل بحفل زفاف حفيدته، ورقص معها في حفل الزفاف وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

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