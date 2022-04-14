إيقاف أعمال بناء قاعة أفراح مخالفة في الشرقية

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بإيقاف أعمال استكمال بناء قاعة أفراح تحت الإنشاء خلف موقف المنصورة بمدينة الزقازيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحبها.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة.

كما كلف المحافظ مديرة الإدارة الهندسية بالديوان العام بمراجعة التراخيص الممنوحة للقاعة وكذلك فحص ملف التصالح المقدم من صاحبها للتأكد من التزامه بكافة الاشتراطات اللازمة لاستكمال أعمال البناء وإقامة القاعة .

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لرصد حالات البناء المخالفة أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال الإجازات والعطلات الرسمية والضرب بيد من حديد حيال كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في العمل.

رافق المحافظ سعد الفرماوي السكرتير العام والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق و شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول محمد الأباصيري رئيس حي ثان.

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة مدير مركز شباب الزوامل ببلبيس والعاملين بالمركز للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المركز أمام المواطنين.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة للمركز، لمتابعة انتظام سير العمل به والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والالتزام بمواعيد الحضور والإنصراف، ليفاجأ المحافظ بأن المركز مغلق ولم تفتح أبوابه أمام الشباب من أهالي القرية، وعلى الفور قرر المحافظ إحالة الواقعة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

وفى سياق متصل، قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة مدير مركز شباب الزوامل ببلبيس والعاملين بالمركز للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المركز أمام المواطنين.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة للمركز، لمتابعة انتظام سير العمل به والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، ليفاجأ المحافظ بأن المركز مغلق ولم تفتح أبوابه أمام الشباب من أهالي القرية، وعلى الفور قرر المحافظ إحالة الواقعة للتحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.