الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

آخر موعد للتقديم في منصة المعلمين للصفوف الأولى

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

آخر موعد للتقديم في منصة المعلمين للصفوف الأولى من الكلمات التي تصدرت بقوة القائمة الرئيسية للبحث عبر جوجل وذلك منذ إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تدريب معلمي الصف الأول الابتدائي عبر منصات الوزارة.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مدة التقديم عبر المنصة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم ومواعيد المحاضرات في كل دورة.

آخر موعد للتقديم في منصة المعلمين للصفوف الأولى

يبدأ تقديم منصة المعلمين للصفوف الأولى على الدورة التدريبية لموظفي الصف الأول الابتدائي يوم 17 مايو وتستمر لمدة 4 أيام حيث ينتهي التقديم يوم 20 من نفس الشهر ويكون المحاضرات عبر منصة التدريب والتطوير المهني الإلكتروني للمعلمين من خلال هذا الرابط (من هنا) التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ودربت المنصة قرابة 6100 من مديري ووكلاء المدارس على مهارات القيادة و2187 معلما على أسياسيات التوجيه الفني و556 متدربا على برنامج تطبيقات الإدارة التربوية لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية و1309 معلمين على برنامج التكسين على الكادر و27733 معلم لغة عربية لرفع أدائهم المهني و22290 معلم لغة إنجليزية لرفع أدائهم المهني.

 

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مواعيد المحاضرات عبر منصة المعلمين للصفوف الأولى 

تتنوع مواعيد حضور المحاضرات التدريبية لمعلمي الصف الأول الابتدائي عن طريق المنصة الإلكترونية خلال فترتين الأولى من الساعة 4 - 5 عصرا والثانية من الساعة 9 - 10 مساءا وذلك وفقا للمواعيد الرمضانية حيث تهدف إلى رفع كفاءة المعلمين في المدارس الابتدائية لخروج منتج (طالب) يمتلك مهارات تعليمية مميزة.

ووفرت الوزارة 3 مراكز تدريبية وبلغ عدد ورش حيث يتم موافاة الوزارة نسب حضور كل معلم للدورة التدريبية التي تقدم إليها عبر المنصة الإلكترونية، حيث يمكن لكل معلم مستهدف الحصول على البريد الإلكتروني الموحد الخاص به والتي يدخل بها المحاضرات من مسئول الإحصاء بالإدارات التعليمية.

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انتهاء تدريب المعلمين بالصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية غدًا

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بدء تدريب المعلمين بالصفوف الأولى على منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية

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امتحانات طلاب صفوف النقل 2022

آخر موعد للتقديم في منصة المعلمين للصفوف الأولى ومواعيد امتحانات الطلاب تتصدر التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تبدأ امتحانات صفوف النقل يوم 7 مايو عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة داخل المدارس.

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