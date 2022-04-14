يمكنك تنظيم حفلات زفاف.. مقتنيات أول صالات فضاء في العالم

يمكن للمسافرين المغامرين الحصول على لمحة عما ستبدو عليه الرحلة من الأرض للفضاء في أول صالات فضاء في العالم.

وأصدرت شركة معنية بشئون الفضاء صورًا لأول صالات فضاء في العالم كاملة مع كراسي مائلة وتناول الطعام على متن الطائرة وإطلالات بزاوية 360 درجة ستسمح للسائحين بأخذ الكوكب من آفاق جديدة.

وفقا لموقع «ذا ناشونال» ستكون الرحلات الاستكشافية بداخل كبسولات مضغوطة يدفعها منطاد فضائي عائم، وستنطلق في عام 2024 وستنقل السياح إلى حافة الستراتوسفير.

يمكن لكل كبسولة من كبسولات نبتون الفضائية أن تستوعب ما يصل إلى ثمانية ضيوف وطيار واحد في رحلة تشبه الرحلة البحرية.

تحتوي الكراسي المصممة على طراز الصالة على كراسي عميقة مائلة تم إعدادها للاستمتاع بالمناظر من النوافذ البانورامية التي يبلغ ارتفاعها 1.5 متر، وهي الأكبر التي تم نقلها على الإطلاق من حافة الأرض.

ويمكن تهيئة المقاعد المقوسة للمناسبات الجماعية أو رحلات العشاء الرومانسية للأزواج، ويعني الإعداد أن الركاب لديهم مساحة كبيرة لمد أرجلهم والوقوف بشكل مريح خلال الرحلة التي تستغرق ست ساعات، يمكن تجهيز المقاعد لتناسب حفل الزفاف.

وتضفي اللون الأرجواني الأنيق والإضاءة الهادئة بالصالات الفضائية جوًا مريحًا، بمساعدة نباتات اللافندر والريحان وإكليل الجبل المنتشر حول المقصورة.

يمكن للركاب أيضًا تخصيص الموسيقى التصويرية التي سيتم تشغيلها في كل كبسولة، مما يسمح لسائحي الفضاء بالتجول مع أصوات فنانيهم المفضلين، ويمكن للمسافرين أيضًا استخدام شاشات تفاعلية فردية لمعرفة المزيد من التفاصيل حول رحلتهم في الستراتوسفير.



الأسطح الداخلية في المقصورة الداخلية مظلمة وملموسة لتقليل الانعكاس والوهج في النوافذ، مما يساعد مستكشفي الفضاء في الحصول على صور مثالية لرحلتهم. هناك أيضًا خدمة Wi-Fi مجانية حتى يتمكن الضيوف من بث تجربتهم مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

يوجد أيضًا تناول الطعام على متن الطائرة، ويمكن للمسافرين تخصيص القائمة قبل رحلاتهم، وبالنسبة لأي شخص قد لا يكون قادرًا على الانتظار للعودة إلى الأرض للاستراحة في المرحاض، تم تركيب حمام أنيق في كل كبسولة ويأتي مع نافذة ضخمة حتى لا تفوتك المناظر الأخرى في أي وقت أثناء رحلتك.