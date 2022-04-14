الخميس 14 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

يمكنك تنظيم حفلات زفاف.. مقتنيات أول صالات فضاء في العالم

صالات فضاء
صالات فضاء

يمكن للمسافرين المغامرين الحصول على لمحة عما ستبدو عليه الرحلة من الأرض للفضاء في أول صالات فضاء في العالم.

وأصدرت شركة معنية بشئون الفضاء صورًا لأول صالات فضاء في العالم كاملة مع كراسي مائلة وتناول الطعام على متن الطائرة وإطلالات بزاوية 360 درجة ستسمح للسائحين بأخذ الكوكب من آفاق جديدة.

وفقا لموقع «ذا ناشونال» ستكون الرحلات الاستكشافية بداخل كبسولات مضغوطة يدفعها منطاد فضائي عائم، وستنطلق في عام 2024 وستنقل السياح إلى حافة الستراتوسفير.

يمكن لكل كبسولة من كبسولات نبتون الفضائية أن تستوعب ما يصل إلى ثمانية ضيوف وطيار واحد في رحلة تشبه الرحلة البحرية.

تحتوي الكراسي المصممة على طراز الصالة على كراسي عميقة مائلة تم إعدادها للاستمتاع بالمناظر من النوافذ البانورامية التي يبلغ ارتفاعها 1.5 متر، وهي الأكبر التي تم نقلها على الإطلاق من حافة الأرض.

ويمكن تهيئة المقاعد المقوسة للمناسبات الجماعية أو رحلات العشاء الرومانسية للأزواج، ويعني الإعداد أن الركاب لديهم مساحة كبيرة لمد أرجلهم والوقوف بشكل مريح خلال الرحلة التي تستغرق ست ساعات، يمكن تجهيز المقاعد لتناسب حفل الزفاف.

وتضفي اللون الأرجواني الأنيق والإضاءة الهادئة بالصالات الفضائية جوًا مريحًا، بمساعدة نباتات اللافندر والريحان وإكليل الجبل المنتشر حول المقصورة.

يمكن للركاب أيضًا تخصيص الموسيقى التصويرية التي سيتم تشغيلها في كل كبسولة، مما يسمح لسائحي الفضاء بالتجول مع أصوات فنانيهم المفضلين، ويمكن للمسافرين أيضًا استخدام شاشات تفاعلية فردية لمعرفة المزيد من التفاصيل حول رحلتهم في الستراتوسفير.

في اليوم العالمي للفضاء.. احتفالية روسية بوكالة الفضاء المصرية


الأسطح الداخلية في المقصورة الداخلية مظلمة وملموسة لتقليل الانعكاس والوهج في النوافذ، مما يساعد مستكشفي الفضاء في الحصول على صور مثالية لرحلتهم. هناك أيضًا خدمة Wi-Fi مجانية حتى يتمكن الضيوف من بث تجربتهم مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

يوجد أيضًا تناول الطعام على متن الطائرة، ويمكن للمسافرين تخصيص القائمة قبل رحلاتهم، وبالنسبة لأي شخص قد لا يكون قادرًا على الانتظار للعودة إلى الأرض للاستراحة في المرحاض، تم تركيب حمام أنيق في كل كبسولة ويأتي مع نافذة ضخمة حتى لا تفوتك المناظر الأخرى في أي وقت أثناء رحلتك.

«القوصي» يؤكد أهمية التعاون بين مصر وروسيا في مجالات الفضاء

فضاء صالات فضاء مقصورة رحلة استرخاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

القبض على حكم مباراة الأهلى والرجاء فى دورى أبطال أفريقيا

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

على طريقة «جامع الحسين».. خطة تطوير شامل لمحيط مسجد السيدة زينب

«التخطيط»: مصر حققت 9% معدل نمو وانخفاض البطالة عند 7.4%

حقيقة تهديد إيهاب جلال بالاستقالة من تدريب منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

خالد عكاشة

الغاز الإسرائيلى وفرص التعويض لأوروبا

أحمد المريخي

فى تسلُّم «القاهرة» راية «عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامى»

محمد العسيري

يا مجاور ألف مدنة ورزقك بالحلال

ماجد حبته

حين حاولوا اختطاف الشباب

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح» تدين انتهاكات ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلى يمنع رفع الأذان فى الحرم الإبراهيمى

تفاصيل سقوط 3 شهداء فى الأراضى الفلسطينية برصاص الاحتلال