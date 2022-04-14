طعنه بمطواة.. إصابة عامل على يد شقيق طليقته فى مشاجرة بشبرا الخيمة

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية إصابة شخص على يد شقيق طليقته خلال مشاجرة حدثت بينهما بسبب خلافات المصاهرة، وتم التعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة"، وجرى نقل المصاب لمستشفى ناصر العام وجرى تحويله لمعهد ناصر بالقاهرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام باستقبال عامل مصاب بجرحين طعنيين بالصدر، وتم تحويله لمستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "س. ع .ث"، 40 سنة، عامل، مصاب بجرحين طعنيين بالصدر، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينه وبين شقيق طليقته "أ. ح. ع"، مقيم بدائرة القسم، لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات النسب، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة"، محدثا ما به من إصابات وفر هاربا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وبإرشاده تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم بالواقعة، والتحفظ عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.