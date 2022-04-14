الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بنك «أبو ظبي الأول» يسحب عرض شراء المجموعة المالية هيرميس القابضة

المجموعة المالية
المجموعة المالية هيرمس القابضة

أعلن بنك «أبو ظبي الأول» سحب العرض غير الملزم بشأن الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة «المجموعة المالية هيرميس القابضة».

وقال البنك في بيانه لبورصة أبو ظبي، اليوم الخميس، إنه بعد الدراسة المتأنية وفي ظل حالة عدم الاستقرار المستمرة في الأسواق والاقتصاديات العالمية، قرر بنك «أبو ظبي الأول» سحب العرض غير الملزم المقدم يوم 9 فبراير 2022 بشأن الاستحواذ المحتمل بمقابل نقدي على حصة أغلبية في «المجموعة المالية هيرميس القابضة» إحدى مؤسسات الخدمات المالية المقيدة في البورصة المصرية.

وأضاف البنك: «وستظل السوق المصرية مهمة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لبنك أبو ظبي الأول، وسيواصل البنك دعم عملائه وموظفيه واستثماراته في تنمية شراكاته الراسخة وعملياته في جمهورية مصر العربية».

هثيرمس المجموعة المالية هيرمس القابضة بنك أبو ظبي الأول عرض شراء حصة الاغلبية استحواذ

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وائل لطفي

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