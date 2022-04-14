الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اليمني يتصدى لـ4 هجمات نفذتها ميليشيا الحوثي في 3 محافظات يمنية

الجيش اليمني
الجيش اليمني

تصدت قوات الجيش اليمني، لأربع هجمات نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات القتال بمأرب والجوف والحديدة، وسط تصاعد لخروقاتها للهدنة الأممية المعلنة مطلع شهر أبريل الجاري.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان صحفي أوردته قناة "اليمن" الإخبارية، اليوم الخميس، بأن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، تصدت خلال الساعات الماضية، لأربع هجمات نفذتها ميليشيا الحوثي شملت مواقع القوات الحكومية، بعدد من جبهات القتال، بالرغم من سريان الهدنة الأممية منذ مطلع الشهر الجاري.

وأوضح البيان أن الحوثيين شنوا هجوماً واسعاً تحت غطاء ناري مكثف على مواقع الجيش في محور حيس بالحديدة.. مشيرا إلى أن قوات الجيش اليمني الوطني، رصدت 71 خرقاً للهدنة ارتكبها الحوثيون في جبهات مارب والجوف وحجة والحديدة وتعز والضالع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ومنها 23 خرقًا في جبهات محور تعز، و20 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و11 في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و7 في جبهات الجوف، و6 بجبهات غرب حجة، و4 في جبهات الضالع.

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