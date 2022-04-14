الخميس 14 أبريل 2022
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عالم

غواصات روسية تجري تدريبا على إطلاق صواريخ «كاليبر» من بحر اليابان

جريدة الدستور

أجرت الغواصتان الروسيتان التابعتان لأسطول المحيط الهادئ الروسي، بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، وفولخوف تدريبًا على إطلاق صواريخ "كاليبر" من بحر اليابان.
وقال بيان للخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ الروسي، بحسب وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية اليوم الخميس:"قامت اثنتان من أحدث الغواصات العاملة بالديزل والكهرباء لأسطول المحيط الهادئ، وهما "بتروبافلوفسك كامتشاتسكي" و"فولخوف"، بإطلاق صواريخ كروز من بحر اليابان على هدف بحري مفترض".
وأضاف البيان "أن صواريخ كروز نجحت في إصابة الهدف، وتم تنفيذ عمليات الإطلاق وفقا لخطة التدريب القتالي للأسطول".
ولفت إلى أنه جرى إجراء التدريبات القتالية باستخدام أكثر من 15 سفينة حربية وسفينة مساعدة لأسطول المحيط الهادئ، بالإضافة إلى طائرات تابعة لسلاح البحرية لهذا الأسطول.

موسكو بحر اليابان صواريخ كاليبر غواصات روسية روسيا

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