صفاء أبو السعود تنفي لـ«الدستور» شائعة وفاتها: «أنا بخير والحمدلله»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبرا مفاده، وفاة الفنانة صفاء أبو السعود عن عمر ناهز 71 عاما.

وتواصل موقع «الدستور» على الفور مع الإعلامية والفنانة القديرة، والتي نفت الأخبار المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وقالت: «الحمد لله أنا بخير.. كلها مجرد شائعات شكرا على اهتمامكم وسؤالكم».

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو مجهولة عن تعرض الفنانة صفاء أبوالسعود لحادث أدى إلى وفاتها على الفور

والشهر الماضي، كرّمت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، النجمة الكبيرة صفاء أبو السعود، في احتفالية اليوم العالمي للمرأة، وتألقت أبو السعود في الغناء على المسرح بحضور عدد كبير من الأطفال إلى جوارها.

صفاء أبوالسعود ممثلة وإعلامية مصرية، ولدت في أكتوبر 1950، بدأت حياتها بالالتحاق بمعهد الكونسرفتوار وحصلت على الدبلوم من المعهد عام 1967 وبعد ذلك حصلت عام 1972 على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية منذ ستينيات وبداية سبعينيات القرن العشرين، كما أن لديها العديد من المسرحيات والأوبريتات الخاصة بالأطفال.

طرحت في ثمانينيات القرن العشرين أغنية عن العيد بعنوان «أهلًا بالعيد» أصبحت أغنيتها إحدى أشهر الأغاني في الأعياد في الوطن العربي.

