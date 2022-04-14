«راجعين يا هوى» الحلقة 12.. صدمة «ماجى» في أقرب الناس إليها

كشفت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل راجعين يا هوى أن ماجي- تجسدها نور اللبنانية- بعد أن عاشت سنوات تعتقد أن حبيبها قد خذلها بتركه لها في صمت، تكتشف أن وراء اختفائه وسبب فشل قصة حبها القديمة هي أقرب الناس إليها والإنسانة الوحيدة التي تثق فيها هي والدتها، ما يصيبها بصدمة شديدة، ويزيد من حالة الارتباك لديها، خاصة وأنها في بداية علاقة عاطفية جديدة.

بظهور حبيبها السابق مرة أخرى في حياتها بعد سنوات من اختفائه وبعد أن ظنت أنها قد نسيته، تكتشف ماجي الكثير من الحقائق الصادمة، أبرزها أن والدتها قد ذهبت إلى حسام (لؤي عمران) أثناء ارتباطهما لتجبره على الابتعاد عنها لعدم تكافؤ العلاقة بينهما، لكونه من خلفية اجتماعية أقل منها. وعندما واجهتها ماجي، بررت الأم فعلتها بأنه كان يريد استغلالها.

يأتي اكتشاف هذه الحقائق في وقت حرج في حياة ماجي، فقد كانت على مشارف علاقة عاطفية جديدة مع بليغ أبو الهنا (خالد النبوي)، وهي علاقة يشوبها الكثير من التوتر وعدم الاستقرار، فتزداد بذلك الأمور تعقيداً وتعيش ماجي في صراع داخلي، لم يكن بليغ بعيداً عنه، بل على العكس فقد كان جزءً لا يتجزأ منه، حيث ساعدها فى تمثيل خطوبة وهمية بينهما أمام أقاربها وحبيبها السابق، فهل ستقف الأمور بينهما عند هذا الحد؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث المسلسل.

مسلسل راجعين يا هوى من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وقام بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً أنوشكا، وفاء عامر، نور النبوي، سلمى أبو ضيف، أحمد بدير وهنا شيحة.

مسلسل راجعين يا هوى يُعرض على قنوات cbc وcbc drama وdmc وdmc drama، بالتوازي مع منصة Watch It.