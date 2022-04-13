تخصيص رقم لاستقبال استفسارات الراغبات في الترشح بالانتخابات العمالية.. حصاد القوى العاملة اليوم

شهدت وزارة القوى العاملة عدد من الأحداث والقضايا الهامة، خلال اليوم الأربعاء، حيث شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، احتفال مؤسسة مصر أمانة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وشارك في تكريم بعض رموز من أفراد القوات المسلحة الذين رفعوا رأس مصر عالياً، بحضور الدكتور صفوت النحاس رئيس المؤسسة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وخلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، فضلا عن نخبة من نجوم الرياضة والشخصيات العامة .

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قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعياً وصحياً، حيث تم صرف 12 ألف جنيه لـ6 عمال منح مولود جديد، و15 ألف جنيه منحة زواج لـ5 عمال، فضلاً عن صرف 20 ألف جنيه لـ4 عمال لعمل عمليات جراحية كبرى.

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أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الدولة المصرية تدعم المرأة دائما في مختلف قطاعات العمل، وذلك بإعطائها جميع الحقوق والمزايا والمستحقات التي تتساوى بها مع الرجل في العمل في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل دائما على تحقيق مكتسبات جديدة للمرأة العاملة، فضلا عن فتح الأبواب المغلقة أمامها.

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أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على ضرورة تواجد المرأة العاملة بكثافة في دورة الانتخابات النقابية القادمة، مشيرا إلى أنها لديها الاستعداد التام والقدرة والاستطاعة والوقت على النجاح في سعيها لذلك وتبنى قضايا وموضوعات جديدة، من شأنها أن ترفع نسبة مشاركتها فى التنظيمات النقابية من 20% إلى أن نصل إلى 50% من التمثيل داخل ذلك التنظيم.

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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن تخصيص رقم هاتف 01122604477 لاستقبال استفسارات ومشكلات النساء العاملات الراغبين في الترشح فى الدورة الانتخابية العمالية القادمة، قدمته وحدة دعم المرأة العاملة في الانتخابات النقابية العمالية الدورة النقابية 2022 – 2026 التابعة للوزارة، مؤكداً أنه متواجد داخل ديوان عام الوزارة على مدار 24 ساعة فى الفترة القادمة التي تسبق العملية الانتخابية لخدمة مجتمع العمل والتنظيم النقابي وتذليل الصعاب والعقبات أمام انتخاباته.

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