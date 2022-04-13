«فاتن أمل حربى» الحلقة 12| أغنية «أحوال ماتسرش حد» للمطربة مى مصطفى (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "فاتن أمل حربي" أغنية "أحوال ماتسرش حد" بصوت المطربة مي مصطفى، والتي عرضت في الحلقة الثانية عشرة من المسلسل، والتي عرضت مساء اليوم على قناة سي بي سي الفضائية.

وجاءت الأغنية عقب مشهد ترك نيللي كريم، والتي تجسد دور "فاتن" لمركز الاستضافة التي تسكن فيه وفكرت في العودة لطليقها "سيف"، والذي يجسده الفنان شريف سلامة.

وذهبت "فاتن" إلى جلسة النفقة الخاصة ببناتها إلى محكمة الأسرة وبرفقتها بناتها وعقب انتهاء الجلسة عنفها طليقها "سيف" بسبب اصطحابها لبناتهم إلى المحكمة ما دفعها بسبب الضغوط التي تتعرض لها وقررت ترك البنات له.

أغنية "أحوال ماتسرش حد" من كلمات الشاعرة الغنائية سارة سعيد، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع موسيقي وهندسة صوتية أحمد أمين.

كلمات أغنية أحوال ماتسرش حد

أحوال متسرش حد

زنزانة وسجانها بيقهر حبس الخوف فى الروح

حرة لكن خانها اختياراتها وقلبها عاش مدبوح

ما تنصفتش بحظ نجدها

مغلوبة ومقلوبة حياتها

غرقانة بتحلم بنجاتها

بس دا مش مسموح

قال يا مدد لا سندها سند ولا ضهر وقت الجد

ومكلبش روحها ياما هموم وأحوال متسرش حد

دنيتها معشش فيها الخوف

مرمية ضحية في قلوب ظروف

وأهي كانت عايشة بتبني حياة

سقفها ميل واتهد

مربوطة أحزانها فى ضلمة ورامية الفرحة في بير

حتى سلاح الصبر قتلها بكى .... و قلة تقدير

زيها فيه مية ألف حكاية

وجع الروح دا لازمله نهاية

إمتى تفوق وتلاقي بداية

إمتى هتبقي بخير

قصة مسلسل فاتن أمل حربي

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها في الدراما التشويقية "فاتن أمل حربي" من كتابة إبراهيم عيسى، لأول مرة في الدراما التليفزيونية، وإخراج محمد العدل، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

وتقرّر بعد معاناة مع طليقها التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها، فهل تحرك قصة العمل المياه الراكدة في القوانين المجحفة بحق المرأة، وتفتح باب النقاش الجدي لتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية.

ويخوض بطولة مسلسل «فاتن أمل حربى» بجانب النجمة نيللى كريم عدد كبير من نجوم الفن وهم:

النجم شريف سلامة.

النجمة هالة صدقي.

الفنان محمد ثروت.

الفنان محمد الشرنوبي.

الفنان خالد سرحان.

الفنانة فادية عبدالغني.

الفنان محمد التاجي.

الفنانة يارا جبران.

الفنانة لمياء الأمير.

تأليف الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى.

إخراج ماندو العدل.



