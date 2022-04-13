الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 12| الإرهابي «أبو أيوب» لرجاله: «بنرتب لغزو كبيرة هتهز البلد»

الاختيار
الاختيار

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار  حالة من الغضب الشعبي ودفع الملايين للنزول إلى الشوارع لإسقاط حكم الجماعة وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وخلال أحداث الحلقة 12، عقد التكفيري أبو أيوب اجتماعًا مع عناصر خليته التكفيرية للتأكد من عدم وجود خونة بينهم خوفا من تكرار ما حدث مع التكفيري “كريم بديوي”، وقال إنه يرتب لغزوة كبيرة ستهز أركان البلاد.

مسلسل الاختيار 3، بطولة كلًا من “أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي”.

ويعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

الاختيار3 الحلقة 12 حكم جماعة الاخوان الارهابية قناة ON الساعة 9 30 مساء الحلقة السابقة من الاختيار 3 الفريق عبد الفتاح السيسي مسلسل الاختيار 3

رئيس التحرير

وائل لطفي

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