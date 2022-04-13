فاتن أمل حربي الحلقة 12| نيللي كريم ترفع دعوى قضائية جديدة لتعديل قانون الأحوال الشخصية

عرضت مساء اليوم الأربعاء الحلقة الثانية عشر من مسلسل “فاتن أمل حربي” والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم وتشارك به ضمن موسم السباق الدرامي 2022.

وشهدت الحلقة 12 العديد من الأحداث الهامة حول قضية “فاتن” التي تجسدها الفنانة نيللي كريم، وطليقها “سيف” الذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة.

وخلال الأحداث، استغاثت “سهير" صديقة “فاتن” بالفنانة هالة صدقي التي تجسد دور “ميسون” بعد أن تعدى زوجها عليها بالضرب وعلى الفور ذهبوا إلى منزلها لمساعدتها، قبل أن يأتي زوجها "سيف" مرة أخرى ويتعدى عليها بالضرب من جديد وقاموا بتصويره والذهاب على الفور إلى قسم الشرطة لتقديم بلاغ ضده.

وتفاجأت “فاتن” أثناء تحرير المحضر بأن قانون الأحوال الشخصية يمنع شهادة الأشخاص على عكس القضايا والمحاضر الجنائية مما دفع “فاتن" إلى الاتصال بالمحامي الخاص بها والذي يجسده الفنان محمد ثروت من أجل رفع دعوى قضائية لتعديل قانون الأحوال الشخصية.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي

ويعرض مسلسل «فاتن أمل حربي» بشكل حصري عبر قناتي CBC العامة وقناة CBC DRAMA الفضائية ومنصة “watch it" الرقمية.

البث الأول يعرض الساعة 7.35 دقيقة.

الإعادة الأولى: الساعة 12.40 صباحًا.

الإعادة الثانية: الساعة 10.15 صباحًا.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها في الدراما التشويقية "فاتن أمل حربي" من تأليف إبراهيم عيسى لأول مرة في الدراما التليفزيونية، وإخراج محمد العدل، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

وتقرّر بعد معاناة مع طليقها التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها، فهل تحرك قصة العمل المياه الراكدة في القوانين المجحفة بحق المرأة، وتفتح باب النقاش الجدي لتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية.

ويخوض بطولة مسلسل «فاتن أمل حربى» بجانب النجمة نيللى كريم عدد كبير من نجوم الفن وهم: