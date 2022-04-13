البابا تواضروس: لا يصح نشر مقالات تمس أى فئة فى المجتمع

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إنه لا يصح ولا يليق أن تنشر مقالات تمس أو تسيء إلى أي فئة من المجتمع لسلامة بلادنا ومنعًا تشويه صورة مصر أمام العالم وأنفسنا أولا.

وأضاف خلال عظته الأسبوعية بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون: «نعيش الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس السيسي حفظه الله .. ولكن ليس فقط هي المشروعات الجديدة ولكنها أيضا تجديد العقول والأفكار والتعليم وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتنمية الإنسان ثقافيًا والعيش المشترك والمواطنة الحقة وأواصر الوحدة الوطنية».

واختتم: «الكنيسة هي الكنيسة الوطنية التي تحمل هموم الوطن وتشترك في تحدياته عبر التاريخ ودورها شاهد في حماية الوطن وصون كرامته داخليا وخارجيا ونصلي في كل المناسبات من أجل مصر.. الوطن والإنسان».



وترأس منذ قليل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ومن المقرر أن يوقف قداسة البابا تواضروس الثاني الأسبوع الماضي، اجتماعه الأسبوعي بعدها خلال فترة أسبوع البصخة المقدسة، وعيد القيامة، وحتى نهاية فترة الخمسين المقدسة.