الأربعاء 13 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس: لا يصح نشر مقالات تمس أى فئة فى المجتمع

البابا تواضروس
البابا تواضروس

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إنه لا يصح ولا يليق أن تنشر مقالات تمس أو تسيء إلى أي فئة من المجتمع لسلامة بلادنا ومنعًا تشويه صورة مصر أمام العالم وأنفسنا أولا.

وأضاف خلال عظته الأسبوعية بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون: «نعيش الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس السيسي حفظه الله .. ولكن ليس فقط هي المشروعات الجديدة ولكنها أيضا تجديد العقول والأفكار والتعليم وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتنمية الإنسان ثقافيًا والعيش المشترك والمواطنة الحقة وأواصر الوحدة الوطنية».

واختتم: «الكنيسة هي الكنيسة الوطنية التي تحمل هموم الوطن وتشترك في تحدياته عبر التاريخ ودورها شاهد في حماية الوطن وصون كرامته داخليا وخارجيا ونصلي في كل المناسبات من أجل مصر..  الوطن والإنسان».
 

وترأس منذ قليل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ومن المقرر أن يوقف قداسة البابا تواضروس الثاني الأسبوع الماضي، اجتماعه الأسبوعي  بعدها خلال فترة أسبوع البصخة المقدسة، وعيد القيامة، وحتى نهاية فترة الخمسين المقدسة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

تبدأ 22|جدول مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2022

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

رغم قرار سحبه من الأسواق.. «الدستور» ترصد حجم مبيعات «الإندومى» بالمحال

محافظة القاهرة تغلق كشري التحرير فرع شرق مدينة نصر (صور)

أول تعليق من البابا تواضروس على حادث مقتل كاهن الإسكندرية

بسبب أحداث السنغال.. مصر تستضيف مؤتمرًا عالميًا لأمن وسلامة الملاعب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

خالد عكاشة

الغاز الإسرائيلى وفرص التعويض لأوروبا

أحمد المريخي

فى تسلُّم «القاهرة» راية «عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامى»

محمد العسيري

يا مجاور ألف مدنة ورزقك بالحلال

ماجد حبته

حين حاولوا اختطاف الشباب

د هند جاد

رمضان النصر.. جرس كنيسة وأذان العصر

فيصل شمس

ابتكار سلاح جديد بسبب أوكرانيا

القس ثروت ثابت

كيف يمكن أن تكون الحياة أفضل؟

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

"كاسر الأمواج".. ما أهداف العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية؟

«التعاون الإسلامى» تدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

فلسطين تدين قتل الاحتلال مستشارًا قانونيًا لهيئة مكافحة الجدار والاستيطان