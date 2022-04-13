الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنائس الغربية والكاثوليكية تحتفل بأربعاء الآلام

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم بحلول الأربعاء من أسبوع الآلام، كما تحتفل الكنيسة اللاتينية بحلول الأربعاء المقدَّس، إضافة إلى تذكار إختيار القدّيس مرتينُس الأوّل البابا الشهيد، الذي ولد في ايطاليا (في مدينة تودي من ولاية أومبريا).

انخرط في سلك الاكليروس الروماني واختير عام 649 اسقفاً على السدة البطرسية. وقد دعا في السنة نفسها الى عقد مجمع حُرِمَت فبها بدعة المونوتيليين القائلين بإرادة واحدة في المسيح. ألقى القبض عليه الامبراطور كونستانس ونقله الى القسطنطينية، حيث تحمل الآلام الكثيرة. ونفي أخيراً الى البوسفور. توفي عام 656.

وتحتفل كنيسة الروم الملكيين، بحلول الأربعاء العظيم المقدَّس، وتشترك ايضا مع الكنيسة اللاتينية في الاحتفال بتذكار مرتينوس بابا روما.

شرحت الكنيسة سيرته تفصيلا فقالت إنه:"كان ممثلاً للكرسي الروماني في القسطنطينيّة. ثم انتخب أسقفاً لروما سنة 649، في شهر تشرين الأول من السنة نفسها جمع مجمعاً محليّاً في روما ضد القائلين بالمشيئة الواحدة في المسيح: ثاوذورس أقف فاران، وكيرس بطريرك الإسكندرية وثلاثة من بطاركة القسطنطينيّة، وهم سرجيوس (610-638) وبيرّوس (638-641) وبولس خلفه. وأعلن الايمان القويم وحذّر من أضاليل المخالفين. 

وإذ كان كرسي أورشليم شاغراً منذ زمن طويل بوفاة بطريركه القدّيس صفرونيوس سنة 638، وكذلك كرسي إنطاكية، أقام القدّيس مرتينوس يوحنا، أقف فيلادلفيا، قائمقاماً على الكرسيين البطريركيين المذكورين، اللذين نهكتهما اضطرابات الهراطقة، آمراً "بقوة السطان الرسولي الذي منحه إياه الرب يسوع، بواسطة القدّيس بطرس، إن يقوّم الاعوجاج، وأن يرسم في كل مدينة أساقفة وكهنة وشمامسة". 

ثم عزل بولس رئيس أساقفة تساكونيكي، الذي كان قد انحاز إلى الضلال. إلاَّ إن هذه التدابير الرعوية أثارت الإمبراطور كونستنسوس، الذي استدعاه من روما سنة 653، وحطّمه علناً، وسجنه في دار القضاء، ثم نفاه إلى خرصونة سنة 655، حيث انتقل إلى الله في 16 أيلول سنة 656، مخلفاً أروع مثال في الجرأة الرعوية والغيرة على نقاء العقيدة. تذكار الرسل أرسترخوس وبوذي وتروفيموس.

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