الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بقتل 3 أشخاص وإصابة آخر في المرج

ارشيفية
ارشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية حبس المتهمين بقتل 3 أشخاص وإصابة آخر، في منطقة المرج 15 يوماً على ذمة التحقيقات. 

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، كانت قد تلقت إخطارًا بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم بين طرفين والتي أسفرت وقائعها عن مصرع شخصين متأثرين بإصابتهما بطلق ناري بسبب مشادة كلامية على خلافات على بيع منزل بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها أحد طرفي المشاجرة بإطلاق أعيرة مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتم السيطرة على المشاجرة والقبض على متهمين وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة في الواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها في سرعة وضبط متهم آخر هاربا.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

قاضي المعارضات محكمة شمال القاهرة الابتدائية حبس المتهمين قتل 3 أشخاص المرج

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