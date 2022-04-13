الأربعاء 13 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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تحقيقات ومتابعات

موعد تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة.. ونصيحة هامة من «التعليم»

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن توزيع أرقام الجلوس على طلاب الصف الثالث الثانوي سيكون بعد منتصف شهر مايو المقبل.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور": أن انتهاء تسجيل الاستمارات الخاصة بالطلاب قد تم الانتهاء منه على أن يتم الترتيب حاليا لتسليم أرقام الجلوس.


وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الخريطة الزمنية للامتحانات كما هي.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه لم يتم صدور أي تعليمات أو بيانات رسمية من وزارة التربية والتعليم بتأجيل امتحانات الثانوية العامة وأنها كما مقرر لها في يونيو المقبل .

حيث تعقد امتحانات الثانوية العامة في 11 يونيو، والفنية يوم 21 مايو.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه يسمح للطالب بأداء امتحان الثانوية العامة 4 سنوات، موضحة أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى فى المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوى الذى أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التى يحصل عليها فى امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.

وأكدت الوزارة، أن الطالب الراسب فى أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد فى الدور الثانى وعليه التقدم باستمارة جديدة فى العام التالى إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب وتحسب له الدرجات الفعلية التى يحصل عليها فى هذه المواد، أما الطالب الذى يرسب فى مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثانى بنصف الدرجة الفعلية التى يحصل عليها فى تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التى حصل عليها فى المواد التى اجتازها فى امتحانات الدور الأول.

امتحانات الدور الثاني الدستور الدكتور طارق شوق الصف الثالث الثانوي امتحانات الثانوي وزارة التربية

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