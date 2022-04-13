الأربعاء 13 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد: وصول العمل فى إنشاء الجراج المتعدد الطوابق بحى العرب لمراحل متقدمة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن العمل في إنشاء الجراج المتعدد الطوابق بحي العرب قد وصل لمراحل متقدمة، مشددًا على الجهات القائمة على تنفيذ المشروع بالإسراع في معدلات العمل حتى يتم افتتاحه قريبًا.

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جاء ذلك اليوم خلال تفقد المحافظ، مستجدات أعمال إنشاء الجراج المتعدد الطوابق بمنطقة مجمع الأسواق بنطاق حى العرب.

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وأشار المحافظ الى أن منطقة مجمع الأسواق بنطاق حى العرب أصبحت تشهد تطورًا غير مسبوق، من خلال إقامة الأسواق الحضارية المقامة على أحدث طراز كأسواق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد، بالإضافة إلى قرب الانتهاء من إنشاء أحدث مول تجاري للملابس المستعملة، فضلًا على إعادة تنميط المنطقة بالكامل ورفع كفاءة الطرق والميادين الرئيسية.

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وأوضح أن منطقة مجمع الأسواق بحى العرب تشهد جذب سياحي غير مسبوق من أبناء المحافظة وزائريها من المحافظات المجاورة، وأصبحت داون تاون مدينة بورسعيد، وشدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من إنشاء الجراج لتشغيله في أقرب وقت.

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الرئيس قريبا محافظ الاسواق سياح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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