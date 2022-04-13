الأربعاء 13 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف غموض مقتل سائق «توك توك» وإصابة آخر فى سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج ، من كشف غموض مقتل سائق توك توك، وإصابة تاجر موبيليا بطلقات نارية بمركز طهطا، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص من مركز طما؛ بسبب خلافات مالية بقيمة 15 مليون جنيه وتم ضبطهم .

وتبين من التحريات أن سبب الحادث يعود إلى تجارة غير مشروعة بين المتهمين وتاجر الموبيليا تتضمن آثار ومخدرات وأسلحة بدون ترخيص .

كان قد  تلقى رئيس مباحث قسم شرطة طهطا بلاغا بمقتل سائق توك توك “و. م” 33 سنة وإصابة تاجر موبليا "ط. ع" 51 عامًا بعدد من الأعيرة النارية .

وبالتحري تحت تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص وهم "ع. ع" 40 عامًا، و"ع. م" 45 عامًا، و"م. ع" 20 عامًا، بتحريض من المتهم الرئيسي "ع. ص" 50 عامًا وجميعهم مقيمون مركز طما سوهاج.

الأجهزة الأمنية سوهاج قتل سائق توك توك تاجر موبيليا طهطا 4 أشخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

خيرت وحازم.. مخبر وإرهابى تحت الطلب

الأكثر قراءة

رغم قرار سحبه من الأسواق.. «الدستور» ترصد حجم مبيعات «الإندومى» بالمحال

النيابة تكشف تفاصيل تحقيقات حادث ميكروباص أبوسمبل السياحى

محافظة القاهرة تغلق كشري التحرير فرع شرق مدينة نصر (صور)

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

«السيسي» يوجه بتقديم كافة أوجه الدعم لمصابي وأسر ضحايا «أتوبيس أسوان»

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2022.. وتفاصيل تطبيق الحد الأدني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس ثروت ثابت

كيف يمكن أن تكون الحياة أفضل؟

مدحت بشاى

احتفالًا بعيد ميلاد ابن رشد

عبد الرحيم طايع

جمعيات خيرية لتعذيب المواطنين!

د. القس صفوت البياضى

على الدول العظمي إغاثة الدول الفقيرة حتى يعم السلام والأمن كوكب الأرض

جلال حمام

مصر التي فيها.. كل حاجة حلوة

محمد المعتصم

عالم إعلانات إعلانات

إبراهيم داود

مع الأستاذ حجازى ومختاراته

رغدة السعيد

كيف تستغل الصيام لتصبح الشخص الذى تتمناه؟

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين قتل الاحتلال مستشارًا قانونيًا لهيئة مكافحة الجدار والاستيطان

حاخام «الأشكناز» الأكبر في إسرائيل: اليهود مُحرم عليهم الوجود في الحرم القدسي

إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات إسرائيلية لنابلس