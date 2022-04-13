كشف غموض مقتل سائق «توك توك» وإصابة آخر فى سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج ، من كشف غموض مقتل سائق توك توك، وإصابة تاجر موبيليا بطلقات نارية بمركز طهطا، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص من مركز طما؛ بسبب خلافات مالية بقيمة 15 مليون جنيه وتم ضبطهم .

وتبين من التحريات أن سبب الحادث يعود إلى تجارة غير مشروعة بين المتهمين وتاجر الموبيليا تتضمن آثار ومخدرات وأسلحة بدون ترخيص .

كان قد تلقى رئيس مباحث قسم شرطة طهطا بلاغا بمقتل سائق توك توك “و. م” 33 سنة وإصابة تاجر موبليا "ط. ع" 51 عامًا بعدد من الأعيرة النارية .

وبالتحري تحت تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص وهم "ع. ع" 40 عامًا، و"ع. م" 45 عامًا، و"م. ع" 20 عامًا، بتحريض من المتهم الرئيسي "ع. ص" 50 عامًا وجميعهم مقيمون مركز طما سوهاج.