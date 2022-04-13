الأربعاء 13 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة دمياط يقرر صرف مكافأة مالية لمتسابقي فريق رالي كلية الهندسة

الدكتور السيد محمد
الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط

قرر الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط ،منح مكافأة مالية وقدرها 1000 جنيه (ألف جنيهًا) لفريق Du Racing Team بكلية الهندسة وذلك بعد فوزهم بالمركز الأول في فئة CONCEPT CLASS في رالي السيارات الكهربائية EVER 2022 والذي أقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبتمويل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبإشراف مركز الابتكار بجامعة عين شمس، وشارك فيه 22 فريق من 22 جامعة ومعهد فني مصري وكلية تكنولوجية، تم اختيارهم عن طريق لجنة من رجال الصناعة في السوق المصري.

وقد التقى رئيس الجامعة بالفريق الأسبوع الماضي واستمع لمطالبهم التي تركزت أغلبها على سبل الدعم المادي واللوجيستي الفترة المقبلة والتي ستشهد تنفيذ فكرة المشروع وهي (سيارة كهربائية بمواصفات خاصة) والتي من المفترض أن تتم خلال 6 شهور.

ويعد رالي السيارات الكهربائية EVER 2022 أحد البرامج الضخمة التي تتبناها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأُطلق من خلال الأكاديمية منذ عام 2017 في مجال صناعة السيارات، ويشمل أيضًا تكوين تحالف وطني للتصنيع المحلى للصناعات المغذية في صناعة السيارات بهدف زيادة نسبة المكون المحلى، ونقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وتجميع القدرات الوطنية المبعثرة في الداخل والخارج.

ويتوجه الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بخالص الأمنيات لأعضاء الفريق بالتوفيق والسداد الفترة المقبلة، ويؤكد على دعم الجامعة لجميع الطلاب والطالبات ممن لديهم أفكار بناءة ومواهب إبداعية للعمل على بزوغ تلك الأفكار والمواهب للنور والعمل على تنميتها وتطويرها.

ويتوجه الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بخالص الأمنيات لأعضاء الفريق بالتوفيق والسداد الفترة المقبلة، ويؤكد على دعم الجامعة لجميع الطلاب والطالبات ممن لديهم أفكار بناءة ومواهب إبداعية للعمل على بزوغ تلك الأفكار والمواهب للنور والعمل على تنميتها وتطويرها.

دمياط جامعة دمياط أحداث دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

خيرت وحازم.. مخبر وإرهابى تحت الطلب

الأكثر قراءة

حقيقة تعديل القانون لضم أراضى «الإصلاح الزراعى» لملكية جهات حكومية

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2022.. وتفاصيل تطبيق الحد الأدني

وزير المالية يكشف حقيقة إلغاء المقررات التموينية للمنتفعين من «إحلال السيارات»

براعة الصانع المصرى.. «فوربس» تبرز قيمة تراث مصر الغنى بالفنون

آخر التطورات بشأن حادث «الأتوبيس السياحى» فى أسوان (فيديو)

من النواحة إلى الإذاعة.. التاريخ السري لأشهر قارئات القرآن في الستينيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

عالم إعلانات إعلانات

إبراهيم داود

مع الأستاذ حجازى ومختاراته

رغدة السعيد

كيف تستغل الصيام لتصبح الشخص الذى تتمناه؟

ماجد حبته

موسكو.. وارسو.. واشنطن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

العقل الإرهابي.. وأغصان السماحة

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجومًا بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين قتل الاحتلال مستشارًا قانونيًا لهيئة مكافحة الجدار والاستيطان

حاخام «الأشكناز» الأكبر في إسرائيل: اليهود مُحرم عليهم الوجود في الحرم القدسي

إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات إسرائيلية لنابلس