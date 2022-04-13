القبض على «بطل فيديو» سرقة سيدة من داخل سيارتها في الهرم

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، ملابسات تداول مقطع فيديو على بعض الصفحات عبر موقع "فيس بوك" متضمنًا سرقة إحدى السيدات من داخل سيارة بالجيزة.

وتبين أنه أثناء توقف السيارة فى أحد الشوارع بمنطقة الهرم وعقب نزول قائدها تاركًا أسرته بداخل السيارة، فوجئت زوجة قائد السيارة بقيام شخص بمحاولة سرقة السيارة فقامت بالتصدي له وأثناء فراره قام بخطف سلسلة ذهبية كانت ترتديها، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول مقطع فيديو على بعض الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة إحدى السيارات أثناء توقفها بأحد الشوارع بالجيزة عقب نزول قائدها تاركًا أسرته بداخل السيارة إلا أن زوجة قائد السيارة قامت بالتصدى له وأثناء فراره قام بخطف سلسلة ذهبية كانت ترتديها.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 3 أبريل تلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغا من إحدى المواطنات، بأنها أثناء انتظارها داخل سيارة زوجها بطريق المريوطية بدائرة القسم لحين انتهائه من شراء بعض المستلزمات فوجئت بشخص يرتدى "كمامة" استقل السيارة بجوارها وهددها باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، إلا أنها قاومته واستخلصت منه السلاح المستخدم إلا أنه قام بخطف سلسلة ذهبية كانت ترتديها وفر هاربًا.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى عن تحديد هوية مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة من استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وبإرشاده تم ضبط المسروقات لدى مالك محل للمصوغات الذهبية - بالجيزة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.