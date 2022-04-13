الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحصين 200 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بكفر الشيخ

تحصين الماشية
تحصين الماشية

تشهد قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتسمم الدموي، وأعمال ترقيم، بإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن 105 لجنة تمكنت من تحصين 200 ألف رأس ماشية بقرى محافظة كفر الشيخ، من الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، خلال الحملة القومية التي تشهدها محافظات الجمهورية.

وأضاف بشار: «لدينا عبوات تحصين كافية»، مؤكدًا أن حملات التحصين والترقيم والتسجيل تؤدي الخدمات للمزارعين في نفس الوقت، وبمجرد الانتهاء من عملية ترقيم الماشية وتسجيلها، يتم تحصينها من خلال فرق متخصصة، فكل لجنة من الـ 105 تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين.

وقال بشار، إن هناك دعم  مستمر للحملة، وتوعية المربين وأصحاب الحيوانات بتحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وأضاف مدير عام الطب البيطري، أنه بمجرد الانتهاء من التحصين يوميًا يتم إبلاغ الوزارة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بما تم من عمليات التحصين والتسجيل، مطالبًا المزارعين الاستجابة لعمليات التسجيل والترقيم عملية الترقيم والتسجيل تبنى عليها الوزارة استراتيجية وترتبط بخطة الدولة بحاجتها للماشية والذبائح واللحوم.

ماشية تحصين كفر الشيخ حمى قلاعية بيطري

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وائل لطفي

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