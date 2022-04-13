الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا تدعو الصين للعب دور بناء فى إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

ميلاني جولي
ميلاني جولي

 دعت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، الصين للعب دور بناء في إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقالت جولي، في تصريحات صحفية إن هذا ما تضمنته رسالتها في مكالمتها الهاتفية الأسبوع الماضي مع وزير الخارجية الصيني وانج يي قبل وصولها هذا الأسبوع إلى جنوب شرق آسيا.

وتأتي زيارة جولي لإندونيسيا وفيتنام أيضا في الوقت الذي تميل فيه الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، إلى الصين لتكون أقل دعما للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت جولي قبل مغادرتها إلى فيتنام: "نحن لا نتفق على أشياء كثيرة.. لكن في الوقت نفسه، نحتاج إلى المشاركة.. وأضافت "أود أن أقول أيضا إنه من المهم بالنسبة للصين أن تعرف موقف كندا من أوكرانيا".

وتابعت "أعتقد أننا محددون للغاية وصريحون بشأن ذلك.. لكن في الوقت نفسه ، نعتقد أن لدى الصين فرصة للتأكد من أنها تلعب دورا بناء في إنهاء الحرب".

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها وزيرا خارجية كندا والصين منذ إطلاق سراح الكنديين، مايكل كوفريج ومايكل سبافور، في سبتمبر 2021، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات في السجون الصينية، وهو الحادث الذي أدى إلى تدهور العلاقات الصينية الكندية.

أوكرانيا الولايات المتحدة الصين روسي وزير الخارجية الصيني

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