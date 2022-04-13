عبد الدايم ومدير «الإيسيسكو» يفتتحان معرض فيصل العاشر للكتاب

أطلقت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، برنامجها الرمضانى الذى ينفذ تحت إشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، حيث أقيم حفلان متتاليان لكل من فريق براس ساوند باند وفرقة الحضرة للإنشاد الصوفى.

وعلى مسرح النافورة الذى تجمل بديكورات استلهمت الطابع الإسلامى بشكل حديث خلقت فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى حالة من السمو الوجدانى تفاعل معها الحضور، حيث قدمت مجموعة من المدائح التراثية الصوفية والذكر كان منها القصيدة المحمدية، عودي يا ليالي الرضا، لو صفالي الوقت يوما، أيها المشتاق لا تنم، يا إله الكون إنا لك صومنا، إسمع مديح النبي ترتاح، يا من خلقت الورى، صلى عليك الهادي، إليك إشاراتي، حُبُ النبي، نحن في ساحة الحسين ومدد يا سيدة .

سبقها فريق براس ساوند باند الذى عزف مجموعة من المؤلفات العربية والغربية التى أعيد صياغتها لتناسب الآت النفخ النحاسية ونالت الإعجاب والاستحسان وتضمنت مختارات من موسيقى أفلام الرسوم المتحركة، بانوراما عمر خيرت، هابي لفاريل ويليامز، مامبو ٨ لبيريز برادو، بانوراما فيروز، التوبة لعبد الحليم حافظ، آب تاون فانك لبرونو مارس وبانوراما محمد منير .

ذوى الهمم يخطفون الأنظار في افتتاح معرض فيصل العاشر للكتاب

فى سياق متصل، وبحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نجح أطفال فرقة الشمس لذوى القدرات الخاصة بقيادة الفنانة وفاء الحكيم التابعة للبيت الفنى للمسرح في خطف الأضواء والاستحواذ على انتباه جمهور معرض فيصل العاشر للكتاب من خلال الفقرة الفنية التى قدموا خلالها العديد من الأعمال الغنائية والتابلوهات التعبيرية التى تؤكد امتلاكهم مواهب متفردة.

وأشادت عبد الدايم بالمستوى الفنى لأبناء فرقة الشمس وقالت إن أصحاب الهمم نماذج للخير والسلام، وأضافت أن استراتيجية عمل وزارة الثقافة تضم مسارات لدمج ذوى القدرات الخاصة فى المجتمع بشكل طبيعى من خلال مختلف ألوان الإبداع، مشيرة إلى أن الفعاليات التى تعدها مختلف القطاعات تعمل على تبنى الموهوبين منهم وإبراز طاقاتهم، وأكدت استمرار الرسالة السامية المتمثلة فى دعمهم ومساندتهم.

كما افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فعاليات معرض فيصل العاشر للكتاب والذى يتواكب مع الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامى 2022، وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ونائبه الدكتور أحمد بهي الدين وعدد من قيادات وزارة الثقافة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقالت عبد الدايم إن معرض فيصل للكتاب بات عيدا سنويا لأهالي محافظة الجيزة وأنه يجسيد استمرار تنفيذ الخطوات الهادفة إلى نشر التنوير وتحقيق العدالة الثقافية، وحرصا على تطوير الفعاليات تشهد دورته العاشرة إقامة ركن خاص بنظارات V R لعرض قصص الأطفال، إضافة إلى جناح مبادرة "ثقافتك كتابك" والذي يتيح الكتاب بسعر مخفض يبدأ من جنيه واحد حتى عشرين جنيها، ووجهت الدعوة لأبناء الجيزة لزيارة المعرض واستثمار فرصة المعرفة والاطلاع المتاحة من خلال المبادرات والورش المصاحبة.

من جانبه، قال مدير عام الإيسيسكو إن القاهرة ستبقى مركزا للتنوير إقليميا وعالميا، وأشاد بالحضور الجماهيرى للفعاليات التى شهدها خلال الأيام الماضية والتى تعبر عن الوعى بقيمة الإبداع فى المجتمع المصرى ويعكس الشغف بالثقافة والفنون.

وضمن الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامى تفقدت وزيرة الثقافة معرضا للوثائق التاريخية النادرة التى تروى جانبا من سيرة المدينة العريقة أعدته الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين موسى منها قرار إنشاء مدينة البعوث الإسلامية وقرار منح الدكتور طه حسين الدكتوراه الفخرية من جامعة غرناطة وغيرها، كما شهدت عرضا للتنورة التراثية أدته الطفلة تُقى من ذوي القدرات الخاصة بالمركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف إلى جانب فقرة فنية لفرقة الشمس لذوي القدرات الخاصة بقيادة الفنانة وفاء الحكيم.

يذكر أن معرض فيصل للكتاب يستمر حتى 21 رمضان ويفتح أبوابه يوميا للجمهور في الثامنة مساء وحتى الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل ويقام على مساحة 3000 متر مربع ويشارك به 33 ناشرا منهم قطاعات وزارة الثقافة المختلفة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وزارة الأوقاف ومؤسسة دار المعارف، سور الأزبكية (مكتبتين) إلى جانب عدد من دور النشر الخاصة ويضم أحدث إصدارات هيئة الكتاب في مختلف المجالات والسلاسل ويصاحبه نشاط ثقافي وفني متنوع يضم عروضا لفرق التنورة التراثية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، النيل للإنشاد الديني، الشرقية للفنون الشعبية، والحرية للفنون الشعبية، القومية للموسيقى والآلات الشعبية، وغيرها إلى جانب مجموعة من الندوات الثقافية ومعرضا للفنون التشكيلية وبرنامجا خاصا بالطفل يشمل ورش فنية وتعليمية وعروض الأراجوز والعرائس.