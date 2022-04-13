الأربعاء 13 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تحتج على طرد زغرب لدبلوماسيين روس من كرواتيا

بوتين
بوتين

احتجت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بشدة على طرد كرواتيا 24 من موظفي السفارة الروسية من زغرب.


وقالت زاخاروفا - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية : "نحتج بشدة على هذه الخطوة غير الودية وغير المحفزة بشكل قاطع، والتي لها تأثير كبير ومدمر على كامل العلاقات الروسية – الكرواتية"، مضيفة: "تقع المسؤولية عن عواقب هذا العمل المعادي لروسيا بالكامل على عاتق الجانب الكرواتي. وستتخذ وزارة الخارجية التدابير المناسبة للرد على هذه الخطوة".


وأشارت وسائل الإعلام في وقت سابق، إلى أن كرواتيا طردت 18 دبلوماسيا و6 أعضاء في الجهاز الإداري والفني، أي ما مجموعه 24 موظفا في السفارة الروسية.


من جهته، قال السفير الروسي لدى زغرب أندريه نيسترينكو، إنه على الموظفين المشمولين بالطرد مغادرة كرواتيا في موعد أقصاه يوم 25 أبريل الجاري.

في السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام بولندية اليوم  أن مدعي العموم في بولندا وجهوا اتهاما لرجل تحتجزه الشرطة العسكرية للاشتباه في تجسسه لصالح روسيا.


وذكر راديو "بولندا"- الناطق باللغة الإنجليزية، نقلا عن تلك الوسائل- أن المشتبه به هو مواطن روسي يعيش في بولندا منذ 18 عاما وتم وضعه في الحبس الاحتياطي لمدة 3 أشهر عقب أمر محكمة.


من جانبه، صرح متحدث باسم أجهزة الأمن البولندية ستانيسلاف سارين بأنه تم اعتقال الرجل في السادس من أبريل الجاري بناء على مواد تم جمعها من قبل جهاز مكافحة التجسس العسكري، ويشتبه في عمله لصالح جهاز الأمن الروسي.
 

روسيا الاعلام الجهاز الإداري الخارجية الروسية المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية وزارة الخارجية الروسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

خيرت وحازم.. مخبر وإرهابى تحت الطلب

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

محمد فراج: لا علاقة بين «أبومصعب» و«الكساسبة».. ومشهد حرقه آلمنى

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

إصابة مصريين فى حادث بروكلين

ارتفاع مفاجئ فى أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

الزمالك يفقد نقطتين غاليتين فى الصراع على لقب الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

عالم إعلانات إعلانات

إبراهيم داود

مع الأستاذ حجازى ومختاراته

رغدة السعيد

كيف تستغل الصيام لتصبح الشخص الذى تتمناه؟

ماجد حبته

موسكو.. وارسو.. واشنطن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

العقل الإرهابي.. وأغصان السماحة

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجومًا بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

صور

مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا بالضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟