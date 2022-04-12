العائدون| كيف تتخلص القوى الأجنبية من «كروتها المحترقة» بالتنظيمات الإرهابية؟

العائدون

سلطت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل العائدون للنجوم أمير كرارة وأمينة خليل الضوء على أحكام عمل التنظيمات الإرهابية، إذ من الممكن أن تدفع «المصلحة» إلى قتال بعضهم البعض.

وظهر في أحد المشاهد كيف تخلصت القوى الأجنبية الداعمة للجماعات المتطرفة من زعيم داعش، عبر قيادي داخل التنظيم للتخلص منه ويدعى «سياف» ومن ثم توليه حكم التنظيم المتطرف بما يتوافق مع أهواء القوى الأجنبية.

وينطبق ذلك على ما حدث في فبراير الماضي، حين أعلن تنظيم داعش مقتل زعيم التنظيم أبو إبراهيم الهاشمي القريشي في سوريا في عملية نفذتها القوات الأمريكية شمال غرب سوريا.

وأعلن ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن حيث قال وقتها: "في الليلة الماضية وبتوجيهاتي، نفذت القوات العسكرية الأمريكية في شمال غرب سوريا بنجاح عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأمريكي وحلفائنا، وجعل العالم مكانًا أكثر أمنًا".

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

أبطال العمل:

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.