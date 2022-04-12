الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«قطار الأخلاق».. أحدث إصدارات سلسلة رؤية للنشء باللغة الفرنسية

وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ضمن سلسلة (رؤية) للنشء كتاب: (قطار الأخلاق) باللغة الفرنسية، الذي يعد أحدث إصدارات (رؤية) للنشء وواحدًا من أهمها.

وكتب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مقدمة الكتاب قائلا:
إن الأمم المتحضرة والدول الراقية هي التي تجعل من مراعاة القيم والأخلاق والآداب العامة منهج حياة ، ولا تعدها من نافلة القول أو على هامش أولوياتها .


وقد رغَّب الشرع الشريف في التَّحلِّي بحسن الخلق في كل مناحي الحياة، حتى صار حسن الخلق علامة على خيرية صاحبه وحسن إسلامه ، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " إنَّ مِن أحبِّكم إليَّ وأقربِكُم منِّي مجلسًا يومَ القيامةِ أحاسِنَكُم أخلاقًا"، ويقول (صلى الله عليه وسلم) : " إن المؤمنَ لَيُدْرِكُ بحُسْنِ خُلُقِه درجةَ الصائمِ القائمِ" ، وقال (صلى الله عليه وسلم) : " إنَّما بُعثتُ لأتمِّمَ مكارمَ الأخلاقِ".


وفي هذا الكتاب استطاع الكاتب محمد المطارقي أن يُخْرِجَ جملة من الآداب التي تضمنها كتاب "الآداب العامة" الصادر عن وزارة الأوقاف المصرية ضمن سلسلة رؤية للفكر المستنير في أسلوب مشوّق وجذاب، من خلال قالب قصصي ممتع، آملين أن يسهم ذلك في تهذيب سلوك أبنائنا وبناتنا الذين نتمنى لهم مستقبلا مشرقًا، مبنيًّا على العلم والمعرفة من جهة، وعلى القيم والأخلاق السامية النبيلة من جهة أخرى.

الهيئة المصرية العامة للكتاب المجلس الاعلى للشئون الاسلامية التعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سلسلة رؤية اللغة الفرنسية

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